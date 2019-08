V več delih Velike Britanije električni mrk

Elektrike naj bi zmanjkalo na jugovzhodu, jugozahodu, severovzhodu in osrednjem delu Velike Britanije ter v Walesu. Na letališču Newcastle naj bi električni mrk trajal okoli 15 minut, letališča Heathrow, Gatwick in Luton pa naj ne bi bila prizadeta.

Do izpada elektrike prišlo zaradi težav na dveh generatorjih

Britansko nacionalno elektropodjetje National Grid je sporočilo, da so težave že opravili. Do izpada elektrike je prišlo zaradi težav na dveh generatorjih. Čeprav so težave odpravili, so potnike vlakov opozorili, da lahko pričakujejo zamude, in jih pozvali, naj ne odhajajo na pot, če to ni potrebno. Na postaje so v pomoč potnikom poslali tudi dodatne policiste.