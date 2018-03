V Turčiji na zaporne kazni obsodili 25 novinarjev

Sodišče v Istanbulu je danes obsodilo 25 novinarjev na zaporne kazni od dveh do sedem let in pol zaradi povezav z gibanjem klerika Fethullaha Gülena, ki ga Ankara obtožuje za neuspeli poskus državnega udara leta 2016.

Večino obsojenih so spoznali za krive članstva v oboroženi teroristični skupini, poroča turška neodvisna tiskovna agencija Dogan. Večina obsojenih dela za medije, ki so blizu kleriku Gülenu, ki živi v ZDA in obtožbe o povezanosti s pučem zanika. Gre predvsem za novinarje časnika Zaman, najbolj vidnega med temi mediji, ki so ga oblasti zaprle marca 2016. Nekateri so delali za revijo Aksiyon in spletno stran Rotahaber.

Deset novinarjev so obsodili na sedem let in pol zapora, tudi Unala Tanika, znanega novinarja, ki je bil odgovorni urednik spletne strani Rotahaber.

Na šest let in tri mesece zapora so obsodili 13 novinarjev, tudi uveljavljenega kolumnista časnika Zaman, Hanima Busro Erdala.

Glasbenik in novinar Atilla Tas je obsojen na tri leta zapora zaradi pomoči klerikovi skupini. Na prostost so ga izpustili pod pogojem, da ne zapusti države. Skupno 19 od danes obsojenih je že v priporu.

Turške oblasti so po spodletelem državnem udaru v okviru izrednih razmer priprle več deset novinarjev. Nekatere tudi zato, ker naj bi bili naklonjeni Kurdom, ali pa samo zaradi kritičnosti do turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.