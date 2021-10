V tej državi so potrdili prvi primer okužbe s covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V pacifiški otoški državi Tonga so v petek potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Okužba je bila odkrita pri polno cepljeni osebi, ki je prispela z repatriacijskim letom iz Nove Zelandije. Tonga je bila ena zadnjih držav, od koder niso poročali o okužbah s covidom-19.

Okuženi je bil med 215 ljudmi na repatriacijskem letu iz Christchurcha na Novi Zelandiji. Drugi na krovu so bili člani olimpijske ekipe Tonga, vsi so bili napoteni v karanteno, so sporočili na portalu BBC.

Ministrstvo za zdravje Nove Zelandije je sporočilo, da je bil posameznik pred odhodom iz države negativen, zatem pa so oblasti v Tongi sporočile, da je bil po rutinskem testu v četrtek, opravljenem v obvezni urejeni izolaciji, zabeležen pozitiven rezultat.

Siale Akau'ola, izvršni direktor zdravstvenega ministrstva Tonge, je novinarjem povedal, da je okuženi sredi oktobra prejel drugi odmerek cepiva in da so oblasti zadovoljne, da oseba ne bo resno zbolela.

Na otoški državi, ki se nahaja severozahodno od Nove Zelandije, živi več kot 100 tisoč ljudi. Le tretjina prebivalstva Tonge je v celoti cepljena, toda nacionalni koordinator za imunizacijo Afu Tei je povedal, da je na tisoče prebivalcev prišlo v cepilne centre, da bi prejeli cepivo proti covidu-19.

Kakšni ukrepi jih čakajo?

Premier Tonga Pohiva Tu'i'onetoa je opozoril, da se prebivalci glavnega otoka Tongatapu naslednji teden soočajo z morebitno zaporo in dodal, da so mu odsvetovali uvedbo takojšnje zapore, "saj bo trajalo več kot tri dni, da se bo virus razvil pri nekom drugem".

"Ta čas bi morali izkoristiti, da se pripravimo, če bo več ljudi potrdilo, da imajo virus," je še povedal.

Še vedno brez okužb s covid-19

Virus se še ni razširil na nekatere otoške države v Pacifiku, kot je na primer Tuvalu.

Prav tako o nobenem primeru okužbe s covid-19 še niso poročali iz Severne Koreje in Turkmenistana, vendar se strokovnjaki strinjajo, da je virus morda prisoten, tudi če ni uradno potrjen.