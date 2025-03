V Sloveniji pogovor o Ukrajini: kdo bo obnavljal porušeno državo?

Slovenija se zavzema za čimprejšnje končanje spopadov v Ukrajini in za začetek obnove države, pri kateri so pripravljena sodelovati tudi slovenska podjetja. Tu gre predvsem za področje infrastrukturnih projektov, zelenih tehnologij, digitalizacije, kmetijstva in prehrambene industrije, je bilo slišati na slovensko-ukrajinskem poslovnem forumu.

Tanja Fajon: Slovenija si želi, da bo v Ukrajini čim prej mir

Kot je na forumu, ki so ga v okviru tekem v smučarskih skokih danes v Planici organizirali Inštitut za strateške rešitve (ISR), gospodarsko ministrstvo, agencija Spirit Slovenija in ukrajinsko veleposlaništvo v Sloveniji, povedala zunanja ministrica Tanja Fajon, Slovenija podpira Ukrajino na številnih področjih.

"Slovenija je pripravljena sodelovati pri obnovi, slovenska podjetja pa lahko ponudijo številne rešitve, ki jih Ukrajina in njeno gospodarstvo potrebujeta pri obnovi in nadaljnjem razvoju," je poudarila Tanja Fajon. Foto: STA

"Slovenija si želi čimprejšnjega miru, zato podpiramo vse mirovne pobude in sporazume, ki bodo skladni z določbami Združenih narodov in bodo spoštovali ozemeljsko celovitost Ukrajine ter pravičen in trajen mir. Ko bo konflikt končan, bo treba najprej pri ljudeh v Ukrajini vzbuditi občutek varnosti, ob tem pa začeti tudi obnovo," je dejala ministrica.

Slovenija je pripravljena sodelovati pri obnovi, slovenska podjetja pa lahko ponudijo številne rešitve, ki jih Ukrajina in njeno gospodarstvo potrebujeta pri obnovi in nadaljnjem razvoju," je še poudarila.

Ruševine v mestu Avdijka v Ukrajini, ki je bilo eno od žarišč na frontni črti. Foto: Guliverimage



V Ukrajini je vstopna točka za slovenska podjetja državna agencija za obnovo, so izpostavili pri Inštitutu za strateške rešitve. Med prednostnimi področji so izgradnja socialnih stanovanj, obnova vasi in kritične infrastrukture, gradnja transportnih poti in mejnih prehodov ter zaščita energetskih objektov. V ospredju prizadevanj pa so vzpostavitev javno-zasebnih partnerstev za gradnjo elektrarn na sončno energijo in toplotnih naprav, ki temeljijo na obdelavi odpadkov.

Podjetja se vse bolj zanimajo za sodelovanje pri obnovi Ukrajine, ki omogoča tudi dostop do ukrajinskega trga

Direktorica agencije Spirit Slovenija Tamara Zajec Balažič je poudarila, da Spirit, ki je osrednja organizacija za internacionalizacijo podjetij v Sloveniji, tak dogodek organizira drugo leto zapored. "Ugotavljamo, da je letošnji, glede na veliko udeležbo, še bolj zanimiv kot lani. Blagovna menjava med državama se za zdaj še ne povečuje bistveno, vendar bi se to lahko kmalu spremenilo," je dejala.

Danes je bilo po njenih besedah namreč slišati o veliko priložnostih. "Podjetja so dobila uvid tudi v način financiranja in možnosti sodelovanja pri projektih ter podatke o tem, na katere organizacije oz. spletne platforme se lahko obrnejo, da najdejo projekte in priložnosti za vstop na ukrajinski trg. Seveda pa se lahko vedno obrnejo tudi na Spirit Slovenija, ki jim bo pomagal," je poudarila.

"Do zdaj smo sofinancirali prenovo več kot tristo bolnišnic, vrtcev, šol in objektov za socialno varstvo v 150 mestih ter posodobitve mestnega javnega prometa v več kot 20 krajih," je dejal Simon Savšek, vodja predstavništva Evropske investicijske banke (EIB) v Sloveniji. Z evropskimi sredstvi so tudi izboljšali vodovodne sisteme v najbolj prizadetih območjih države, denimo v Buči. Foto: STA

Veleposlanik: Ukrajina je postala privlačno okolje za naložbe

Ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Petro Bešta je med drugim dejal, da je ukrajinska vlada sprožila obsežne reforme za poenostavitev postopkov in zagotavljanje učinkovite rabe sredstev za obnovo, s čimer ustvarja privlačno investicijsko okolje. Ti projekti, pa tudi različni podporni ukrepi EU, bodo pomagali pri obnovi in razvoju Ukrajine, v katerem lahko sodelujejo tudi slovenska podjetja, je poudaril.

"Številna podjetja iz različnih držav kljub vojni vlagajo v Ukrajino, kar se pozna tudi na rasti ukrajinskega bruto domačega proizvoda. Energija, kmetijstvo, logistika, digitalizacija in prehrambena industrija so področja, kjer bi lahko sodelovala tudi slovenska podjetja," je dejal.

Kje so priložnosti za slovenska podjetja?



Ukrajina je skoraj dnevno tarča ruskih napadov z raketami in droni. Na fotografiji eden od nedavnih napadov z brezpilotnimi letali na ukrajinsko prestolnico Kijev. Foto: Reuters

Obnova Ukrajine za Slovenijo predstavlja tudi priložnost za dolgoročno sodelovanje na področjih z visoko dodano vrednostjo, kot so digitalizacija, energetska preobrazba in pametna infrastruktura, so sporočili z Inštituta za strateške rešitve. Za slovenska podjetja to pomeni predvsem potrebo po pravočasni organiziranosti ter jasni prisotnosti na ključnih evropskih in mednarodnih platformah. Med predlogi, kako to doseči, izstopajo vzpostavitev poslovnega kluba za Ukrajino, razvoj digitalne platforme za povezovanje podjetij in aktivno udeležbo slovenskih udeležencev na dogodkih, kot sta poslovni vrh EU–Ukrajina v Bruslju aprila in julijska konferenca za obnovo Ukrajine v Rimu.

Forum se je nadaljeval s predstavitvami SID banke, Evropske investicijske banke ter Evropske banke za obnovo in razvoj o tem, kako se prijaviti za poslovanje v Ukrajini in kako zagotoviti naložbene priložnosti. Več kot sto udeležencev foruma je prejelo tudi informacije o ukrepih za upravljanje tveganj.

Po navedbah nekaterih sodelujočih na slovensko-ukrajinskem poslovnem forumu je bojazen, da poslovanje v Ukrajini predstavlja pretirano tveganje, neutemeljena. Foto: STA

Dogodek se je sklenil z okroglo mizo na temo prvih korakov do poslovanja v Ukrajini. Na njej je bilo med drugim slišati, da pripravljenost za sodelovanje obstaja na obeh straneh, slovenska podjetja pa se morajo opogumiti in nastopiti na trgu, tudi prek predstavništev.