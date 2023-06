V silovitem tornadu v Teksasu umrli trije ljudje, okoli sto je poškodovanih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številni so ostali brez strehe na glavo.

Številni so ostali brez strehe na glavo. Foto: Reuters

Manjše mesto na severu ameriške zvezne države Teksas je v četrtek prizadel silovit tornado, ki je povzročil obsežno uničenje. Glede na poročila so umrli trije ljudje, še okrog sto je bilo poškodovanih. Vremenska opozorila sicer veljajo za velik del držav na jugu ZDA, kjer ob visokih temperaturah divjajo nevarna neurja.

Tornado je v četrtek zvečer prizadel mesto Perrytown s približno 8.000 prebivalci, kjer je bilo glede na posnetke uničenih več stavb, med drugim številne mobilne hiše, silovit veter je ruval drevesa in prevračal avtomobile.

Vodja gasilcev v mestu Paul Dutcher je za televizijo ABC News povedal, da so umrli trije ljudje, približno sto so jih z lažjimi poškodbami prepeljali v lokalne bolnišnice. Neposredno na poti tornada se je med drugim znašlo naselje mobilnih domov.

Na kraju opustošenja reševalne in zdravstvene ekipe

Guverner Teksasa Greg Abbott je že napovedal pomoč in zaščito vseh prizadetih v vremenski ujmi. Na prizorišče so napotili tako reševalne ekipe, zdravstveno osebje kot ekipe, ki naj bi poskrbele za ponovno vzpostavitev oskrbe z elektriko in vodo.

Tornado naj bi bil del vremenske fronte, ki se pomika nad južnim delom ZDA. Opozorila pred tornadi, točo in hudourniškimi poplavami med drugim veljajo v Koloradu, Oklahomi, Arkansasu in na Floridi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.