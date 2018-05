V Rusiji za poškodovanje slike Ivana Groznega pričakujejo najstrožjo kazen

Moški, ki ga je policija aretirala, je s kovinsko palico razbil steklo, ki prekriva sliko, na kateri je Ilja Repin (1844-1930) upodobil ruskega carja iz 16. stoletja pri umoru svojega sina. Umetnino je poškodoval na treh mestih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Namestnik ruskega ministra za kulturo Vladimir Aristarhov je na novinarski konferenci v galeriji povedal, da pričakujejo, da bo moški dobil "najstrožjo možno kazen". Po trenutni zakonodaji mu grozi do tri leta zapora, kar pa po njegovem mnenju "ni nič v primerjavi z vrednostjo slike".

Kot je povedala direktorica galerije Tretjakov Zelfira Tregulova, bi radi odprli razpravo o zaostrovanju kazni za vandalizem v umetnosti.

Sliko uničil pod vplivom alkohola

Po poročanju državnih medijev je moški sliko poškodoval iz "zgodovinskih razlogov". Kasneje je policiji povedal, da je to storil pod vplivom alkohola, potem ko je spil kozarec vodke.

Tregulova je poškodovanje slike Ivana Groznega označila za tragedijo in izrazila strah, da Rusi vse manj razlikujejo med tem, kaj je umetniško delo in kaj so zgodovinska dejstva. Nerazlikovanje po njenem mnenju pomeni, da je vsako umetniško delo lahko žrtev takšnega dejanja.

Slika ni bila poškodovana prvič

V galeriji so prikazali fotografije poškodovane slike, ki so jo umaknili iz Repinove sobe, v kateri je bila razstavljena. Sicer pa slika ni bila poškodovana prvič. Leta 1913 jo je moški preluknjal z nožem in pri tem na treh mestih poškodoval platno. Pri njeni restavraciji je sodeloval umetnik Repin, ki je bil tedaj še živ. Po tem dogodku so sliko zaščitili s steklom.

Sicer pa ruski državni uradniki lobirajo za rehabilitacijo Ivana Groznega, ki je Rusijo vodil od leta 1547 do leta 1583. Zaradi nasilne politike, ki je vključevala ustanovitev tajne policije, ki je širila nasilje in usmrtila na tisoče ljudi, je dobil vzdevek Grozni. Oktobra 2016 mu je Rusija posvetila spomenik v mestu Orjol, približno 335 kilometrov južno od Moskve, še poroča AFP.