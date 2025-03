V Republiki Srbski skušajo sprejeti novo ustavo, BiH: To je resna nevarnost

Narodna skupščina Republike Srbske bo na predlog Dodika na današnjem zasedanju po hitrem postopku obravnavala osnutek ustave in predlog zakona o zaščiti ustavnega reda Republike Srbske.

Svobodna volja in pravica do samoodločbe

Iz urada visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH so poslance parlamenta Republike Srbske v sredo opozorili, da ta proces predstavlja resno nevarnost, predlagani osnutek ustave pa da v celoti krši splošni okvir za mir.

Spremembam ustave nasprotujejo tudi opozicijske stranke v Republiki Srbski, ki so oblasti v Banjaluki pozvale, naj ne nadaljujejo radikalizacije in osamitve entitete, poroča sarajevski portal Klix.ba.

Osnutek ustave po navedbah medijev v Republiki Srbski, ki so imeli vpogled v dokument, med drugim vsebuje "svobodno voljo za odstop od sporazumov na ravni BiH", "sporazum o spremembi mejne črte med entitetama", "pravico do samoodločbe" ter "pravico do posebnih in vzporednih vezi ter združevanja v zveze z drugimi državami". Omenja tudi možnost oblikovanja vojske Republike Srbske.

Nalog za prijetje trojice

Nove sporne poteze iz Banjaluke so nastale po tem, ko je tožilstvo BiH v sredo izdalo nalog za privedbo Dodika, predsednika vlade Republike Srbske Radovana Viškovića in predsednika narodne skupščine entitete Nenada Stevandića na zaslišanje zaradi suma napada na ustavni red.

Državna agencija za preiskave in zaščito Sipa je v sredo potrdila, da je prejela zahtevo sodne policije sodišča BiH za pomoč pri privedbi trojice. Sporočili so tudi, da so zaradi kompleksnosti situacije izvedli varnostno oceno in ocenili, da gre za visoko tvegano operacijo, ker gre za varovane osebe.

Preiskavo je tožilstvo uvedlo, potem ko so v Republiki Srbski sprejeli več ustavno spornih zakonov, katerih izvajanje je ustavno sodišče BiH do končne odločitve nato začasno zadržalo.