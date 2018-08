V prometni nesreči avtobusa v Nemčiji več poškodovanih

Na kraj nesreče so prihiteli gasilci in reševalci in tam oskrbeli še okoli 30 potnikov. Eden izmed potnikov je po nesreči ostal vkleščen v vozilu, zato so ga morali gasilci izrezati iz pločevine. Pri reševanju so sodelovali tudi trije helikopterji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovna predstavnica policije v Rostocku je sporočila, da je bila avtocesta A19 od 6.30 zaprta v smeri proti Berlinu.

V nesreči ni bilo vpleteno nobeno drugo vozilo.

Avtobus je bil last prevozniškega podjetja Flixbus, je potrdila njegova tiskovna predstavnica.