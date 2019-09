V požaru na ladji pred kalifornijsko obalo umrlo osem ljudi, 30 jih še pogrešajo

Kot je dejal šerif okrožja Santa Barbara Bill Brown, so štiri trupla potegnili iz morja, štiri pa so našli dnu oceana nedaleč od plovila. Iskanje preostalih 30 potnikov, ki so v času nesreče najverjetneje spali, se nadaljuje, vendar so možnosti, da bi silovit požar preživeli, čedalje manjše, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Približno 22 metrov dolga barka, namenjena za potapljaške izlete, je potonila, medtem ko so gasilci skušali pogasiti požar, je sporočila obalna straža. Ladja Conception je popolnoma zgorela do vodne črte in potonila, zdaj leži na globini dvajsetih metrov le kakih 20 metrov od otoka Santa Cruz v bližini Santa Barbare.

Pet članov posadke skočilo v morje

Na ladji je bilo 39 ljudi - 33 potnikov in šest članov posadke. Ko je izbruhnil požar, je pet članov posadke skočilo v morje, rešila jih je jadrnica, ki je plula v bližini, je dejala poveljnica obalne straže Monica Rochester.

Nesreča se je zgodila ponoči. Gasilci so klic na pomoč prejeli ob 3.30 zjutraj. Večina ljudi na krovu ladje je v času nesreča spala v podpalubju.