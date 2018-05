V Parizu na ulice več deset tisoč ljudi: "Nočemo reform!"

Na ulicah francoskih mest se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki protestirajo proti načrtovanim reformam predsednika Emmanuela Macron. Zborovanja pod skupnim imenom "ljudska plima" so pripravili sindikati, politične stranke in združenja, ki nasprotujejo načrtovanim spremembam. Macron medtem ostaja neomajen glede svojih načrtov.

Po podatkih policije se je v Parizu zbralo 21.000 ljudi, medtem ko sindikat CGT trdi, da se je v prestolnici zbralo 80.000 protestnikov, po vsej državi pa 250.000. Za primerjavo, policija je na podobnem protestu v Parizu 5. maja naštela 40.000 ljudi, CGT pa 100.000.

Ob začetku današnjih protestov so na Trgu Bastilja aretirali več deset ljudi. Policija je sporočila, da so imeli nekateri pri sebi orožje, drugi pa so bili nasilni.

Macron je v petek med obiskom v Rusiji dejal, da protesti ne bodo ustavili njegovih reform. "Nočem predsedovati glede na ankete ali demonstracije, ker je bilo tega že preveč," je dejal v Sankt Peterburgu.

V torek so v Franciji stavkali zaposleni v javnem sektorju, ki so se pridružili zaposlenim na železnicah. To je bila že tretja stavka zaposlenih v javnem sektorju po Macronovi zmagi na volitvah pred letom dni. Macron je napovedal, da bo zmanjšal porabo in skrčil javni sektor, ki je eden največjih v Evropi glede na velikost francoskega gospodarstva.

Sindikati očitajo Macronu, nekdanjemu investicijskemu bančniku, da želi uničiti javni sektor, ki je pomemben vir delovnih mest in steber lokalnega življenja v mnogih delih države.