V New Yorku se začenja 74. zasedanje Generalne skupščine ZN

Danes je potekel enoletni mandat predsednici 73. zasedanja Generalne skupščine ZN, Ekvadorki Marii Fernandi Espinosi Garces, dozdajšnji veleposlanik Nigerije pri ZN Mohamed Bande pa si je kot prioritete svojega dela zastavil mir in varnost, odpravljanje revščine, boj proti podnebnim spremembam, razvoj in izobraževanje.

Splošna razprava voditeljev se bo začela prihodnji torek

Bande je poleti ob potrditvi na položaj dejal, da so ZN zaradi svojega globalnega dosega najboljše upanje sveta za mir in varnost, trajnostni razvoj, promocijo in zaščito človekovih pravic ter družbeni napredek. Med njegovim predsedovanjem ZN slavijo 75. obletnico obstoja in Bande meni, da je to edinstvena priložnost za zmanjšanje pomanjkanja zaupanja med državami.

Med svetovnimi voditelji bo največ pozornosti uvodoma vzbujal ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Reuters

Splošna razprava z govori predsednikov, premierjev, ministrov in predstavnikov 193 držav članic ZN se bo začela v torek, 24. septembra, in trajala do ponedeljka, 30. septembra. Po tradiciji je prva na vrsti Brazilija, nato sledijo ZDA in druge članice ZN. Uvodoma bo največ pozornosti vzbujal ameriški predsednik Donald Trump, najpomembnejša obrobna tema, ki ni na uradnem dnevnem redu zasedanja in dogodkov ob robu, pa bodo seveda odnosi med ZDA in Iranom.

Uvod v zasedanje bo posvečen podnebnim spremembam

Uvod v zasedanje 74. Generalne skupščine ZN bo posvečen podnebnim spremembam. Že v soboto, 21. septembra, bo potekal podnebni vrh mladih, ki bodo povedali svoje in ogreli klopi za vrh svetovnih voditeljev v ponedeljek, 23. septembra. Starejši si tako kot ameriški predsednik lahko privoščijo, da se požvižgajo na problem, kar pa ne velja več za mlade in prihodnje generacije, ki bodo trpeli posledice tiščanja glave v pesek svojih staršev.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je svetovne voditelje pozval, naj na zasedanje ne pridejo z visoko donečimi besedami, ampak s konkretnimi predlogi. Foto: Reuters

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres si je boj proti podnebnim spremembam zadal kot eno svojih glavnih prioritet, vrh pa naj bi povečal ambicije in spomnil države na zaveze, ki so jih dale v okviru pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015. Glavni pobudnik sporazuma so bile ZDA v času predsednika Baracka Obame, Trump pa je napovedal umik države, ki je poleg Kitajske največja onesnaževalka okolja, iz sporazuma.

Guterres voditelje pozval, naj v New York pridejo s konkretnimi predlogi

Svetovni voditelji bodo skupaj z zasebnim sektorjem in civilno družbo govorili o rešitvah na področju globalnega prehoda v obnovljivo energijo, trajnostni infrastrukturi mest, trajnostnem kmetijstvu, upravljanju gozdov in oceanov, prilagajanju na podnebne spremembe ter sodelovanju med javnimi in zasebnimi sredstvi za ekonomijo, ki ne bo povečevala segrevanja ozračja. Guterres je voditelje pozval, naj ne pridejo z visoko donečimi besedami, ampak s konkretnimi predlogi.

V ponedeljek bo na visoki ravni potekal tudi dogodek v zvezi z univerzalnim zdravstvenim varstvom. Ob nadaljevanju splošne razprave bo v torek potekal politični forum na visoki ravni o trajnostnem razvoju, v sredo bo proslava 30. obletnice sprejetja konvencije o pravicah otrok, v četrtek dialog na visoki ravni o financiranju za razvoj, pa tudi srečanje na visoki ravni za promocijo mednarodnega dneva za popolno odpravo jedrskega orožja. V petek, 27. septembra, pa bodo na vrsti majhne otoške države in njihov razvoj.