V New Yorku množična aretacija članov zloglasne ulične tolpe

Z aretacijami 96 članov zloglasne ulične tolpe MS-13 v okrožju Suffolk na Long Islandu so v petek končali doslej največjo operacijo proti kaki ulični tolpi v zgodovini ameriške zvezne države New York, je na novinarski konferenci sporočil tožilec okrožja Suffolk Timothy Sini. Preiskava je trajala dve leti.

Sodelovali so lokalni in državni policisti, šerifovi uradi in zvezne policijske agencije. Okrožje Suffolk je že več let eno od glavnih območij delovanja omenjene tolpe, ki se ukvarja z umori, preprodajo mamil, orožja, izsiljevanjem, trgovino z ljudmi in drugimi kaznivimi dejanji. Tolpa MS-13 ima še veliko članov v Los Angelesu in v prestolnici Washington. Od leta 2016 je ta tolpa priseljencev iz Salvadorja in Hondurasa, v kateri so tudi ameriški državljani, zagrešila več deset umorov.

Aretirani so stari od 16 do 59 let, med njimi so tako državljani kot nezakoniti priseljenci, policija pa je pri aretacijah zaplenila večje količine mamil, orožja in le okrog 200 tisoč dolarjev gotovine.

Aretacije naj bi preprečile tudi sedem načrtovanih umorov

"Cilj te preiskave je bil zadati velik udarec vodstvu tolpe, njenim operacijam in novačenju v naši regiji. Storili smo natanko to. Operacija je pravzaprav končala newyorško izpostavo MS-13," je v petek dejal tožilec Sini. Na delovanje tolpe že tri leta občasno opozarja predsednik ZDA Donald Trump, ko želi ponazoriti nevarnosti nezakonitega priseljevanja v ZDA. MS-13 in podobne skupine imajo sicer svoj izvor v ZDA.

Policija po akcijah člane tolpe praviloma izžene v domače države, kjer nadaljujejo svoje delovanje, kar je nato razlog, da se številni prebivalci Hondurasa in Salvadorja odločijo za beg v ZDA.