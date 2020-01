V nesrečah ladij v Sredozemskem morju umrlo več kot 20 migrantov

Pred turško obalo se je v Egejskem morju v soboto prevrnila ladja z migranti, pri čemer jih je umrlo 11, med njimi osem otrok. Osem ljudi so rešili.

Najmanj 12 migrantov pa je umrlo v nesreči ladje pred grškim otokom Paksos. Na krovu ladje je bilo okoli 50 ljudi, ki so želeli v Italijo. Grška obalna straža pogrešane še išče.

Pred libijsko obalo so medtem rešili 60 migrantov, ki so jih prepeljali v Libijo. Migranti so se upirali izkrcanju, a jih je libijska obalna straža prisilila v to ter jih namestila v begunski center. Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je sicer opozorila, da Tripolis ni varen za migrante.

Papež Frančišek je medtem v soboto na srečanju izobraževalne skupnosti Papeškega etiopskega kolegija, ki letos praznuje 100 let obstoja, izpostavil trpljenje migrantov ob tem, ko zapuščajo svoje domove.