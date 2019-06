V Kazahstanu zaradi protestov ob volitvah zaprli 670 ljudi

V Kazahstanu je bilo zaradi udeležbe na protestih in neupoštevanja policije med in po nedeljskih predsedniških volitvah na zaporno kazen obsojenih 670 ljudi, 287 ljudi pa je dobilo denarno kazen ali opozorilo. Na volitvah je sicer zmagal začasni predsednik Kasim-Žomart Tokajev, izbranec dotedanjega predsednika Nursultana Nazarbajeva.

V nedeljo so med volitvami in po zmagi Tokajeva potekali eni največjih protestov v Kazahstanu v zadnjih letih. Policija je takrat aretirala okoli 500 protestnikov v kazahstanskem mestu Almati in prestolnici Nursultan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pridržana sta bila tudi novinarja AFP, ki so ju kasneje izpustili.

Protesti so sledili tudi v ponedeljek, ko je policija aretirala še nekaj sto ljudi. Protestniki so pozivali k razveljavitvi rezultatov volitev.

Opazovalci volitev iz Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so bili kritični do odziva oblasti na proteste. Pojasnili so, da je volitve očrnilo očitno kršenje temeljnih svoboščin, saj so protestnike nasilno pregnali.

Volitve so po njihovih navedbah zaznamovale tudi resne postopkovne napake v štetju glasov, zaradi česar ne morejo zagotoviti, da je bilo štetje izvedeno v skladu z obvezami v okviru Ovse.