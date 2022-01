V Južni Afriki pokopali Desmonda Tutuja #foto

Od smrti minulo nedeljo pa vse do današnjega pogreba so sicer po vsej državi potekale številne žalne slovesnosti za umrlim nadškofom. Med drugim so v sredo v mestni hiši v Cape Townu pripravili medversko praznovanje, ki so ga zaznamovali žive barve, glasba in ples.

V katedrali svetega Jurija v Cape Townu je danes potekala pogrebna slovesnost za enega najbolj znanih borcev proti apartheidu, nadškofa Desmonda Tutuja, ki je umrl minulo nedeljo v starosti 90 let. Pogreb je bil skromen, kakor si je želel sam pokojnik. Čez teden so sicer po državi potekale številne žalne slovesnosti njemu v spomin.

Družina in prijatelji pokojnega so se danes zbrali v katedrali svetega Jurija v Cape Townu, kjer je Tutu vrsto let s prižnice vodil boj proti brutalnemu režimu bele manjšine v Južni Afriki. Tutu je bil med drugim znan po svoji skromnosti, skladno s tem pa si je želel preproste pogrebne slovesnosti, med drugim z najcenejšo krsto ter donacijami v dobrodelne namene namesto sveč in cvetja.

Poleg tega je odločil, da njegovo truplo upepelijo s posebnim, okolju prijaznim postopkom, imenovanim akvamacija, njegov pepel pa shranijo za prižnico v katedrali, kjer je kot nadškof služboval 35 let, poroča britanski BBC.

Prisotni tudi visoki gosti

Pogrebne slovesnosti so se udeležili tudi številni visoki gosti, vključno z nekdanjo irsko predsednico Mary Robinson in vdovo Nelsona Mandele Graco Machel ter vdovo zadnjega južnoafriškega predsednika iz časa apartheida Frederika Willema de Klerka, ki je umrl novembra. Zaradi visoke starosti in covidnih omejitev pa v Južno Afriko ni pripotoval eden Tutujevih najboljših prijateljev, dalajlama.

"Zahvaljujemo se vam, ker ljubite našega očeta, ker smo ga mi delili s svetom, delite zdaj del vaše ljubezni z nami, zato smo hvaležni," je zbranim dejala Tutujeva hči Mpho.

"Tutu je bil nedvomno križar v boju za svobodo, pravičnost, enakost, mir, ne samo v Južni Afriki, ampak tudi po vsem svetu," pa je v svojem govoru na pogrebu izpostavil sedanji južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa. "Bil je duhovni oče našega novega naroda. Bil je naš moralni kompas in naša nacionalna zavest, zapustil je ogromno dediščino," je še dodal Ramaphosa in Tutujevi vdovi Nomalizo Leah izročil večbarvno zastavo Južne Afrike - v spomin na Tutujev opis, da je ta država po apartheidu kot "mavričen narod".

Ramaphosa je sicer za Tutuja odredil uraden državni pogreb, kakršnega so sicer deležni le predsedniki države.

Mnogi so se od njega poslovili v katedrali

"Najino partnerstvo je morda zadonelo v srcih in glavah mnogih ljudi: dinamičen temnopolti voditelj in njegov beli namestnik v letih umiranja apartheida. A glej, nebesa se niso sesula," je v pridigi dejal Tutujev dolgoletni prijatelj, upokojeni škof Michael Nuttall, ki je bil v času Tutujevega vodenja nadškofije Cape Town dekan. "Bila sva primer tega, kar bi lahko obstajalo v našem svojeglavem, razdeljenem narodu," je dodal.

Od smrti minulo nedeljo pa vse do današnjega pogreba so sicer po vsej državi potekale številne žalne slovesnosti za umrlim nadškofom. Med drugim so v sredo v mestni hiši v Cape Townu pripravili medversko praznovanje, ki so ga zaznamovali žive barve, glasba in ples. Množice ljudi so se lahko od Tutuja v četrtek in petek poslovile tudi v katedrali, kjer je ležala krsta z njegovim truplom.

Desmond Tutu je veljal je za enega najbolj znamenitih južnoafriških borcev proti apartheidu ob Nelsonu Mandeli. Leta 1984 je za svoja prizadevanja prejel Nobelovo nagrado za mir. Leta 1986 je postal prvi temnopolti anglikanski nadškof Cape Towna. Svoj položaj je uporabil za zavzemanje za mednarodne sankcije proti apartheidu, kasneje pa se je zavzemal tudi za človekove pravice na globalni ravni. Med drugim je bil zagovornik pravice do evtanazije in pravic istospolnih, zaradi česar se mnogi niso strinjali z njim.