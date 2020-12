Države prekinjajo povezave z VB, v Italijo le še z obvezno karanteno

V Italiji je za vse državljane in tujce ob vstopu v državo po novem obvezna karantena. Ukrep je zasnovan predvsem za tiste, ki se nameravajo odpraviti na smučanje v Švico ali države Evropske unije, kot sta Slovenija in Avstrija, poroča STA.

Od danes v Italiji tudi ni več dovoljeno potovanje med deželami. Od četrtka pa do 6. januarja bodo veljale še dodatne omejitve, ki so predvidena za koronska rdeča območja. Izjeme z blažjimi ukrepi bodo veljale le štiri dni.

Zaostrujejo tudi druge države

Pred prazniki so omejitve potovanj sicer uvedle tudi nekatere druge države. V Avstriji je za tujce že od sobote obvezna desetdnevna karantena, ki pa jo lahko prekinejo po petih dneh po opravljenem testiranju na novi koronavirus. V Srbijo lahko od nedelje vstopijo le tisti tuji državljani, ki predložijo negativen test PCR na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur.

Več držav prekinilo povezave z Veliko Britanijo

Potem ko so v Veliki Britaniji potrdili obstoj novega seva novega koronavirusa, ki je do 70 odstotkov bolj nalezljiv in se širi precej hitreje od do zdaj znanih, pa se je več evropskih držav odločilo za začasno prepoved poletov ali drugih prometnih povezav z Združenim kraljestvom. Na Nizozemskem prepoved velja že od nedelje, od polnoči pa tudi v več drugih državah, med drugim v Nemčiji, Franciji, Belgiji in na Irskem, poroča STA.

Nemško predsedstvo Sveta EU je za danes sklicalo izredni sestanek veleposlanikov držav članic v okviru mehanizma za krizno odzivanje, na katerem bodo razpravljali o usklajevanju ukrepov v Uniji v zvezi z novim sevom.