V Italiji so začele veljati strožje kazni za kršitelje cestnoprometnih predpisov. Med drugim še posebej zaostrujejo kazni zaradi vožnje pod vplivom drog in alkohola, uporabe mobilnih telefonov med vožnjo in prekoračitve hitrosti ter za tiste, ki na cesti zapustijo žival.

Vlada premierke Giorgie Meloni želi z ostrejšo kaznovalno politiko zmanjšati število smrtnih žrtev na cestah. Lani je na italijanskih cestah umrlo več kot tri tisoč ljudi.

Lahko ostanete brez izpita, kdaj v zapor?

V Italiji je za voznike dovoljena vsebnost alkohola v krvi 0,5 promila – za voznike začetnike in poklicne voznike je sicer zahtevana popolna treznost. Voznikom, pri katerih bodo ugotovili vsebnost alkohola v krvi med 0,5 in 0,8 promila, grozi kazen do 2.170 evrov in začasen odvzem vozniškega dovoljenja za do šest mesecev.

Če je vsebnost alkohola med 0,8 in 1,5 promila v krvi, je predvidena kazen 3.200 evrov ter prepoved vožnje od šest mesecev do enega leta ter do šest mesecev zapora.

Odšteli boste do šest tisoč evrov

Če je vsebnost alkohola v krvi višja od 1,5 promila, se kršitev kaznuje z zaporom od šestih mesecev do enega leta in denarno kaznijo od 1.500 do šest tisoč evrov, pa tudi z začasnim odvzemom vozniškega dovoljenja od enega do dveh let.

Za voznike pod vplivom mamil po novem velja politika ničelne tolerance. Voznikom pod vplivom mamil grozi začasen odvzem vozniškega dovoljenja do treh let.

Nikar ne telefonirajte

Strožje so tudi kazni zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, za kar je predvidena globa od 250 do tisoč evrov in začasen odvzem vozniškega dovoljenja za najmanj en teden. V primeru ponovitve prekrška je zagrožena kazen 1.400 evrov in odvzem vozniškega dovoljenja za največ tri mesece. Če voznik ob uporabi mobilnega telefona povzroči prometno nesrečo, se predvidene kazni podvojijo.

Strožje so tudi kazni za prekoračitev hitrosti. Za prekoračitev dovoljene hitrosti za od 10 do 40 kilometrov na uro je predvidena kazen od 173 do 694 evrov. V naseljih pa se ob ponovitvi prekrška v roku enega leta kazen zviša tudi do 880 evrov z začasnim odvzemom vozniškega dovoljenja za od petnajst do trideset dni.

Na električni skiro le s čelado

Če voznik na istem odseku ceste v eni uri večkrat prekorači hitrosti, plača le eno kazen, in sicer se globa za njegov najhujši prekršek zviša za tretjino.

Za električne skiroje so poslej obvezne registrske tablice in zavarovanje, vozniki pa morajo imeti čelado.