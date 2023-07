V Grčiji gori v bližini antičnega mesta Olimpija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi visoke temperature je danes v bližini antičnega mesta Olimpija na grškem polotoku Peloponez izbruhnilo več požarov. Oblasti so odredile evakuacijo številnih okoliških vasi in na teren napotile gasilce. Zaradi požarov pa so bile zaprte tudi številne ceste.