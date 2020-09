V Franciji skoraj 10.000 novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Franciji so v zadnjem dnevu zabeležili skoraj 10.000 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. V petek bo sicer potekalo srečanje ministrov in strokovnjakov, na katerem bodo odločali o morebitni zaostritvi ukrepov za zajezitev virusa.

Francosko zdravstveno ministrstvo je sporočilo, da so v zadnjem dnevu potrdili 9843 novih primerov okužbe, kar je največ, odkar so začeli množično testirati na novi koronavirus, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

V zadnjem tednu so tako ob več kot milijon opravljenih testih potrdili 48.542 primerov okužb. Ob tem se je povečal delež pozitivnih testov. Med 1. in 7. septembrom je znašal 5,4 odstotka.

V preteklih 24 urah je v Franciji umrlo še 19 bolnikov s covidom-19, skupaj pa 30.813, je navedlo ministrstvo za zdravje.

V petek bo sicer potekalo zasedanje ministrov in strokovnjakov, na katerem bodo odločali o morebitni zaostritvi ukrepov. Predsednik Emmanuel Macron je dejal, da bodo tako ljudje vedeli, kaj lahko pričakujejo v prihodnjih tednih, poroča STA.

Velika Britanija uvaja karanteno za potnike iz Madžarske in Portugalske

Britanska vlada je danes Madžarsko in Portugalsko, z izjemo otokov Madeira in Azori, uvrstila na seznam držav, ob prihodu iz katerih je obvezna 14-dnevna karantena. Omejiti želi število vnesenih okužb z novim koronavirusom, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Na Madžarskem so sicer v zadnjem dnevu zabeležili 476 novih primerov okužbe s koronavirusom, skupaj pa doslej 10.191. Umrla sta še dva bolnika s covidom-19, skupaj pa 630. V tej državi imajo 5571 aktivnih okužb.

Na Portugalskem so v zadnjih 24 urah potrdili 646 novih okužb s koronavirusom, kar je največ po 20. aprilu. Zaradi porasta okužb tam zaostrujejo ukrepe za zajezitev virusa. Od torka bo zbiranje omejeno na deset oseb namesto na 20. V državi z desetimi milijoni prebivalcev so doslej potrdili 62.126 primerov okužbe. Za covidom-19 je umrlo 1852 ljudi.