V EU se je povečalo število bankirjev, katerih letni prihodki presegajo milijon evrov

Po podatkih EBA se je število bankirjev v EU (E27/EEA), ki zaslužijo več kot milijon evrov na leto, leta 2021 povečalo za 41,5 odstotka. Takšnih je skupno 1.957, kar je največ od začetka zbiranja teh podatkov leta 2010.

Največ bančnikov z visokimi dohodki, teh je 1.516, je prejelo zneske v razponu od enega do dveh milijonov evrov, pri čemer najvišji plačni razred dosega razpon od 14 do 15 milijonov evrov, kažejo podatki EBA.

Izjema je le Liechtenstein

Z izjemo Liechtensteina so v vseh članicah zabeležili porast števila bankirjev z visokimi dohodki, medtem ko za Hrvaško, Islandijo, Latvijo in Litvo ni podatkov, da bi kdo od bankirjev v zadnjih letih dosegel to raven.

V izjavi EBA so zapisali, da je navedena rast povezana s splošnimi dobrimi rezultati institucij, predvsem na področju investicijskega bančništva ter trgovanja in prodaje, s premeščanjem zaposlenih iz Velike Britanije v EU in splošnim dvigom ravni plač.

Porast na račun Italije, Francije in Španije

Več kot 70 odstotkov rasti lahko pripišemo povečanju števila bankirjev z visokimi dohodki v Italiji, Franciji in Španiji, poudarjajo v EBA, in kot enega od razlogov navajajo inflacijo. V primerjavi z letom 2020 se je njihovo število v Italiji povečalo za 88 odstotkov, v Franciji za 63, v Španiji pa za 73 odstotkov, izhaja iz poročila EBA.

Nemčija z največ najbolje plačanimi bankirji

Nemčija ima še vedno največ najbolje plačanih bankirjev, kar 589, kar je približno tretjina vseh najbolje plačanih. Sledita Francija in Italija s 371 oziroma 351 visoko plačanimi bankirji, kar predstavlja 19- oziroma 18-odstotni delež.

Pred odhodom Velike Britanije iz Evropske unije so morale številne banke, ki so imele v Londonu do takrat sedeže za podporo strankam iz Unije, odpreti podružnice v drugih državah Unije, denimo v Nemčiji, Franciji in Irski. H kadrovski okrepitvi podružnic je banke pozvala tudi Evropska centralna banka (ECB), s čimer bi se izognili motnjam pri storitvah za stranke, poroča Reuters.