V EU moški živijo 5,4 leta manj kot ženske

V Evropski uniji je bila v obdobju 2015-2017 pričakovana življenjska doba za moške novorojence 78,1 leta, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat. Moški v Uniji povprečno živijo 5,4 leta manj kot ženske. V Sloveniji je bila pričakovana življenjska doba v tem obdobju za moške 78 let, za ženske pa 84 let.

Med regijami v EU so imeli v omenjenem obdobju z 82 leti najvišjo pričakovano življenjsko dobo v regijah Communidad de Madrid in Inner London - West. Sledijo jima regije v Italiji in Veliki Britaniji. Na drugi strani so imeli z 69,7 leta najnižjo pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu moški v osrednji in zahodni Litvi (Vidurio ir vakaru Lietuvos regionas), sledijo pa druge regije v baltskih država, Bolgariji, na Madžarskem in v Romuniji.

V dveh slovenskih regijah, v Vzhodni in Zahodni Sloveniji, je bila pričakovana življenjska doba moških 77 let oz. 79,4 leta. Največja razlika med pričakovano življenjsko dobo žensk in moških je v dveh litovskih regijah, kjer presega deset let.

Razlika v pričakovani življenjski dobi med spoloma je velika (več kot sedem let in pol) tudi v preostalih dveh baltskih državah, Estoniji in Latviji. Razlike so velike tudi v 14 od 17 poljskih regij, v dveh najvzhodnejših romunskih regijah ter na francoskem otoku Guadeloupe.

Najmanjša razlika med spoloma je na francoskem čezmorskem ozemlju Mayotte (1,1 leta). Majhna razlika, 2,8 leta, je tudi v osrednji nizozemski regiji Flevoland. V petih nizozemskih regijah ter v treh regijah v Veliki Britaniji pa je razlika v pričakovani življenjski dobi žensk in moških od tri do 3,2 leta.

V Sloveniji je razlika med moškimi in ženskimi 6,1 leta v vzhodni statistični regiji in 5,8 leta v zahodni, kažejo podatki Eurostata.