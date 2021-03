V eksploziji mine na Hrvaškem ubit migrant, več ranjenih

Ranjeni so bili še štirje migranti, od katerih sta dva še vedno v bolnišnici. Gre za Pakistanca. Eden je dobil hujše poškodbe na predelu trebuha, drugi pa je imel poškodovano koleno. Oba so operirali, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedal vodja bolnišnice v Ogulinu Davor Vukelja. Policija je žrtve našla kmalu po nesreči. Po večurnem iskanju so našli tudi skupino še okrog desetih migrantov, ti so se po eksploziji razbežali po nevarnem območju, piše STA.