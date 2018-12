Neverjetno odkritje v Egiptu #foto

Zasebna grobnica je zelo dobro ohranjena, v njej pa so našli 24 kipov različnih velikosti in barv. Okrašena je s prizori, na katerih je kraljevi duhovnik ob svoji materi, soprogi in drugih članih družine.

Zasebna grobnica je zelo dobro ohranjena, v njej pa so našli 24 kipov različnih velikosti in barv. Okrašena je s prizori, na katerih je kraljevi duhovnik ob svoji materi, soprogi in drugih članih družine. Foto: Reuters

Egiptovski arheologi so v kraju Sakara južno od prestolnice Kairo odkrili zasebno grobnico, staro več kot 4.400 let. Kot je danes sporočil egiptovski minister za starine Haled al Anani, gre za grobnico pomembnega duhovnika iz časa Pete dinastije kralja Neferirkareja.

Po besedah ministra je grobnica zelo dobro ohranjena, v njej pa so našli 24 kipcev različnih velikosti in barv. Okrašena je s prizori, na katerih je kraljevi duhovnik ob svoji materi, soprogi in drugih članih družine. Ima več kot 12 niš.

V Sakari je sicer tudi Džoserjeva stopničasta piramida, najstarejša povsem kamnita zgradba na svetu. Novembra so egiptovski arheologi v tem kraju odkrili tudi sedem sarkofagov, med katerimi jih je nekaj starejših od 6600 let. V treh od njih so našli mumificirane mačke in skarabeje.