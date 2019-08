V čelnem trčenju v Kairu najmanj 19 mrtvih #foto

Prometna nesreča se je zgodila pred nacionalnim onkološkim inštitutom v osrednjem Kairu. Trije ali štirje ranjeni so še vedno v kritičnem stanju in so utrpeli različne stopnje opeklin, je sporočil tiskovni predstavnik zdravstvenega ministrstva Haled Megahed. Dodal je, da so na prizorišču nesreče našli tudi več delov teles.

Uporabniki družbenih omrežij so objavili posnetke gorečih avtomobilov in evakuacije bolnikov iz omenjenega inštituta.

Egiptovski generalni tožilec je naročil preiskavo nesreče.

Prometne nesreče s smrtnim izidom zaradi človeške napake ali slabe infrastrukture so v Egiptu pogoste. Leta 2018 je v več kot 8.400 prometnih nesrečah umrlo več kot tri tisoč ljudi, kažejo uradni podatki.

Foto: Reuters

Foto: Reuters