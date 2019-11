V brodolomu v Romuniji naj bi poginilo več tisoč ovac

Po brodolomu tovorne ladje v nedeljo pred obalo Romunije, v katerem naj bi poginilo več tisoč ovac, danes še vedno poteka iskalna akcija. Na krovu je bilo namreč več kot 14 tisoč ovac, zaenkrat pa so jih rešili le 32. Rešili so tudi vse člane posadke, poročajo tuje tiskovne agencije.

Reševalci danes nadaljujejo iskalno akcijo za ovcami, za katere se bojijo, da so najverjetneje utonile oz. so še vedno ujete na prevrnjeni ladji. V nedeljo so rešili 32 ovac, ki so plavale v morju v bližini prevrnjene ladje, piše britanski BBC.

Tovorna ladja Queen Hind, ki je bila na poti v Savdsko Arabijo, se je v nedeljo prevrnila kmalu potem, ko je zapustila romunsko pristanišče Midia.

Rešili vse člane posadke

Reševalci so uspešno rešili vse člane posadke, 20 Sircev in Libanonca. Enega od članov posadke so morali zaradi podhladitve odpeljati v bolnišnico.

V reševalni akciji, ki se nadaljuje danes, sodelujejo vojska, policija, gasilci, potapljači in obalna straža.

Okoliščine nesreče zaenkrat še niso jasne. Preiskavo bodo sprožili, ko sklenejo reševalno akcijo.

Več organizacij, ki zagovarjajo pravice živali, je že pozvalo k ponovnem razmisleku o prepovedi transporta živine.