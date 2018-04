V Berlinu zaradi bombe iz druge svetovne vojne evakuirajo ljudi

Ob 9. uri zjutraj po lokalnem času bodo izpraznili vse stavbe v radiju 800 metrov od lokacije bombe. V tem delu mesta so ministrstva, bolnišnica in mestna železniška postaja. Detonacijo bombe naj bi izvedli opoldne, poročajo tuji mediji.

Železniško podjetje Deutsche Bahn in drugi prevozniki so uporabnike opozorili na motnje v prometu na tem območju mesta. Leti na in iz letališča Tegel, ki je sedem kilometrov stran, pa bodo potekali normalno. Omenjeno letališče pa je bilo zaprto avgusta lani, ko so v bližini našli rusko bombo iz druge svetovne vojne. Septembra lani so z enakim razlogom evakuirali tudi frankfurtsko bolnišnico.

Vsako leto se najde na tisoče bomb iz let 1939-46, ki niso eksplodirale, še poročajo tuji mediji.