V avtobusni nesreči v Tuniziji več kot 20 mrtvih

Žrtve nesreče so bile po podatkih ministrstva za zdravje stare od 20 do 30 let. Skupno je bilo na avtobusu 43 oseb, ki so se s turistično agencijo odpravile iz Tunisa v priljubljeno tunizijsko jesensko turistično destinacijo v bližini meje z Alžirijo.

Vzrok za nesrečo še preiskujejo, cesta, na kateri se je zgodila, pa sicer velja za nevarno, na njej je prišlo že do več hudih nesreč.