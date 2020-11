Avstralska policija je danes sporočila, da so v okviru obsežne preiskave razkrili spletno omrežje zlorab otrok. Prijeli so 17 ljudi v Avstraliji in ZDA, proti katerim so vložili obsežne obtožnice zaradi proizvodnje in deljenja posnetkov zlorab.

Policija je v okviru preiskave rešila 46 žrtev iz Avstralije, ki so stare od 16 mesecev do 15 let, v povprečju pa osem let, poroča STA.

Vsega skupaj je bilo v postopku vloženih več kot 800 obtožb, od katerih se jih skoraj 600 nanaša na osem moških v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales.

Obtožbe vključujejo proizvodnjo in deljenje gradiva, ki prikazuje zlorabe, na spletnem omrežju. Kot je sporočila policija, je "plenilsko omrežje širilo svojo grozotno dejavnost po vsem svetu".

Tri aretacije tudi v ZDA

Preiskava naj bi odkrila povezave z domnevnimi spolnimi prestopniki v Evropi, Aziji, ZDA, Kanadi in na Novi Zelandiji. Poleg 14 aretacij v Avstraliji so tri ljudi prijeli tudi v ZDA.

Med obtoženimi so med drugim uslužbenec otroškega centra, prostovoljni nogometni trener in uslužbenec za pomoč invalidnim. Prvo aretacijo so izvedli že februarja, zadnji pa pretekli teden, še navaja STA.