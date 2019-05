V ameriškem ujetništvu od decembra umrlo šest otrok migrantov

Ameriški predsednik Donald Trump je za smrt 16-letnega Gregoria Hernandeza Vasqueza okrivil demokrate v kongresu, ki nočejo potrditi njegove reforme. Demokrate je okrivil, ker nočejo potrditi predloga za hitrejše deportacije priseljencev in zapiranje za dlje časa.

Deček je bil zaprt šest dni

Zvezni zakon določa, da imajo lahko mladoletnike zaprte v zbirnih centrih ministrstva za domovinsko varnost največ tri dni, potem pa jih morajo preseliti v objekt ministrstva za zdravstvo in socialo. Vasquez je bil zaprt šest dni, v nedeljo je prijavil, da se slabo počuti, zdravstveni tehnik je ugotovil gripo in dali so mu zdravilo, v ponedeljek pa je umrl.

Foto: Reuters Odvetnik pri skupini Teksaški projekt za državljanske pravice Efren Olivares je izrazil ogorčenje in zahteva kaznovanje odgovornih. Prepričan je, da bi bilo ogorčenja veliko več, če bi na podoben način umirali belopolti otroci.

Vršilec dolžnosti komisarja Službe za carino in meje John Sanders je izrazil sožalje zaradi tragične smrti in zatrdil, da so pri službi zavezani zdravju, varnosti in človeškemu pristopu do tistih v njihovem varstvu.

Decembra lani sta v zbirnih centrih za migrante umrla otroka, stara sedem in osem let. Oba so neuspešno zdravili v bolnišnici.

Nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International sprašuje, koliko smrti bo še potrebnih, preden bo ameriška vlada zagotovila varnost otrok. "Zapiranje ljudi, še posebej otrok, ki iščejo zaščito, v prenatrpane in umazane prostore je nevarno in okrutno," je opozorila organizacija.