V ameriškem oporišču 11 obolelih po odprtju kuverte s sumljivo vsebino

Po odprtju kuverte z neznano vsebino je v vojaškem oporišču blizu Washingtona zbolelo 11 ljudi, vključno z vojaškim osebjem. Po incidentu so evakuirali celotno poslopje, v katero je pošiljka prispela, so v torek sporočili pristojni.

Foto: STA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dogodku je več marincev deležnih zdravniške oskrbe, podrobnosti pa niso znane. Za zdaj je jasno le, da se je 11 ljudi začelo slabo počutiti, ko so odprli kuverto, ki je prispela v zavarovano upravno stavbo. Trije od okuženih so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP po rokah in obrazu dobili pekoči občutek.

Tiskovni predstavnik marincev v oporišču Joint Base Myer-Henderson Hall je sporočil, da je prezgodaj govoriti o morebitnem terorističnem napadu. "Počakati moramo, da preiskovalci opravijo svoje delo," je za AFP dejal Brian Block.