V Albaniji končali iskalno operacijo po potresu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Albaniji so končali iskalno akcijo pogrešanih po torkovem potresu, saj menijo, da pod ruševinami ni nikogar več, je danes sporočil albanski premier Edi Rama. Potres je zahteval 50 smrtnih žrtev, okoli dva tisoč ljudi pa je bilo poškodovanih. Izpod ruševin so rešili 38 preživelih.

"Iskalne in reševalne operacije so končane in na žalost moram reči, da je število smrtnih žrtev naraslo na 50," je Edi Rama povedal med današnjo izredno sejo albanske vlade. Dodal je, da je bilo okoli dva tisoč ljudi poškodovanih. 41 jih je še vedno v bolnišnici, poroča albanska televizija TV Klan.

Premier je povedal še, da je po prvih ocenah v obmorskem mestu Drač močno poškodovanih okoli 900 zgradb, v prestolnici Tirana pa več kot 1460, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

Zahod Albanije je potres z magnitudo 6,4 stresel v torek okoli 4. ure zjutraj. Žarišče potresa je bilo približno deset kilometrov severno od Drača in 30 kilometrov zahodno od Tirane v Jadranskem morju na globini desetih kilometrov.

Preverite še: