Umrl ameriški milijarder in eden najbogatejših Zemljanov David Koch

Za posledicami raka na prostati je v 79. letu umrl ameriški milijarder in energetski tajkun David Koch. Skupaj z bratom Charlesom Kochom sta veljala za največja donatorja ameriških republikancev in sta imela velik vpliv na konzervativno politiko v Ameriki.

Smrt 11. najbogatejšega Zemljana, čigar osebno bogastvo ocenjujejo na 50 milijard dolarjev (približno 45 milijard evrov), je v izjavi za javnost potrdila žena Julia Koch. "Medtem ko žalujemo zaradi izgube našega junaka, se spominjamo njegovega ikoničnega smeha, nenasitne radovednosti in nežnega srca," je zapisano v sporočilu, ki ga povzema britanski Guardian.

Lastnik drugega največjega podjetja v ZDA

David Koch se je na lestvico najbogatejših Zemljanov povzpel z energetskim imperijem, temelje pa je postavil že njegov oče Fred Koch. Obsegal je proizvodnjo nafte, papirnatih brisač in drugih izdelkov.

Po očetovi smrti sta skupaj z bratom Charlsom prevzela vajeti nad podjetjem Koch Industries locirane v ameriškem mestu Kensas in ga spremenila v konglomerat, katerega proizvodnja se je razširila tudi na področje energetike, proizvodnje kemikalij, gnojil in izdelkov za gospodinjstvo, povzemata britanski strani Guardian in Independent.

Foto: Reuters

Leta 2018 je Koch odstopil s položaja v podjetju Koch, ki po podatkih BBC skupaj z podružnicami zaposluje več kot 120 tisoč ljudi in velja za drugo največje podjetje v zasebni lasti v ZDA.

Podjetje, ki je lani doseglo 110 milijard dolarjev prihodka (približno 100 milijard evrov), je zaradi posledic kemičnih onesnaženj in naftnih razlitij v okolje pogosto tarča kritik in številnih sodnih poravnav.

Obraz desnice

Širši javnosti sta brata postala znana po tem, da sta bila med največjimi donatorji republikanski stranki. Bila sta goreča zagovornika prostega trga in libertarnih idej.

Brata sta skupaj razvila mrežo konzervativnih kampanj, ki so delovale tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Njihova zborovanja, ki so se jih dvakrat na leto udeležili vodilni člani stranke, donatorji in celo vrhovni sodniki, so bistveno pripomogla k temu, da se je republikanska stran premaknila v skrajno desno stran.

Foto: Reuters

Z bratom sta bila v ospredju številnih politik, ki so postale steber današnjega ameriškega konzervativizma, vključno z nasprotovanjem razširjenemu zdravstvenemu varstvu nekdanjega predsednika Baracka Obame, poimenovanem Obamacare, in trajnim napadom na številne vladne ureditve, na primer s poskusi boja proti podnebni krizi, poroča Guardian.

Kljub podpori republikancev pa brata nista podprla kandidature zdajšnjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, zaradi nestrinjanja z njegovo migracijsko politiko in protekcionizmom v gospodarstvu.

Foto: Reuters

Poleg političnih donacij je daroval več milijonov dolarjev za raziskave raka, medicinskim centrom ter umetniškim in kulturnim organizacijam. Po podatkih družine je v te namene daroval več kot milijardo dolarjev.

Kochu so raka na prostati odkrili pred 27 leti. Za seboj pušča ženo Julie in tri otroke.