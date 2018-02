Turčija razmišlja o ponovni uvedbi kemične kastracije obsojenih spolnih zlorab otrok

"Sodišča bodo odločila o uporabi in trajanju kemične kastracije do te mere, da se omeji ali izkorenini spolno slo. To bi radi vzpostavili v roku nekaj dni," je dejal pravosodni minister Abdulhamit Gül.

Turško najvišje administrativno sodišče je sicer izvajanje kemične kastracije ustavilo lani avgusta, ker so bile njena definicija in omejitve precej nejasne.

Tema pa je postala aktualna po nekaj odmevnejših primerih spolnih zlorab otrok. Med zadnjimi so 20-letnika obtožili spolne zlorabe štiriletnika v južni provinci Adana. Tožilstvo je danes zanj zahtevalo 66 let zapora.

Turški premier Bekir Bozdag je v ponedeljek sporočil, da bodo vzpostavili posebno komisijo, ki se bo ukvarjala s preprečevanjem zlorab otrok. V njej bo zastopanih šest ministrov.

V Turčiji so v zadnjih letih opazili porast števila primerov spolnih zlorab otrok. Medtem ko so leta 2006 zabeležili 3778 primerov takšnih zlorab, so jih leta 2016 kar 21.189. Skoraj 60 odstotkov osumljenih v letu 2016 pa so tudi obsodili.