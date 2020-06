Tudi v Braziliji temnopolti niso varni #video

Guedes je od doma odšel v nedeljo, kmalu zatem pa so našli njegovo truplo, na katerem so našli dve strelski rani v glavi in znake agresije na njegovem telesu. Civilna policija je v torek potrdila, da sta osumljena dva policista vojaške policije, ki sta trenutno na begu.

To pa ni pustilo ravnodušnih prebivalcev soseske Vila Clarase, od koder je bil pokojni doma. Domačini so se zbrali na protestih. Pred dnevi so zaradi jeze nad ubojem mladega Guedesa zažigali vozila.

(video Reuters)

Včeraj pa so se zbrali na miroljubnem protestu, kjer so zahtevali pravico za ubitega Guedesa. V prvi vrsti je stala njegova babica z napisom "Hvala, da si bil del naših življenj", drugi protestniki pa so vihteli zapise "Pravica za Giulherma" in "Država je morilec".

(video Reuters)

Uboj Guedesa ni edini primer

Po navedbah Human Rights Watch so policijski uboji v Braziliji pogosti. V prvih štirih mesecih so na primer v Riu de Janeiru ubili 606 ljudi.

Nevladna organizacija pa opozarja, da je med skoraj devet tisoč ljudmi, ki so jih policisti v zadnjem desetletju ubili v Riu, skoraj 3/4 temnopoltih, poroča Reuters.