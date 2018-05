Trumpa svarijo pred ponovitvijo velike depresije

Več kot tisoč ekonomistov predsednika ZDA Donalda Trumpa opozarja na nevarnost protekcionističnih ukrepov. Bojijo se, da se lahko ponovijo napake iz leta 1930, ki so povzročile veliko gospodarsko krizo.

Trumpa je tisoč ekonomistov posvarilo pred gospodarskimi napakami iz preteklih let. Foto: Reuters

Na veliko gospodarsko krizo leta 1930 je med drugim vplival prav neurejen pretok blaga brez posebej določenih tarifnih cen. Večje zavedanje o mogočih ekonomskih zdrsih je bilo posledica vse večje trgovske menjave blaga med Evropsko unijo in ZDA. Trump je med drugim nedavno uvedel carine za uvoz jekla in aluminija.

Oglasil se je tudi nekdanji Obamov svetovalec

ZDA se danes srečujejo z novimi oblikami trgovinske in ekonomske zaščite. Med 1.140 ekonomisti, ki opozarjajo Trumpa, je tudi Jason Furman, eden vodilnih ekonomskih svetovalcev nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame in 14 Nobelovih nagrajencev, poroča britanski časnik The Guardian.

V svetovnem gospodarstvu, ki je danes pomembnejše bolj kot kadarkoli v zgodovini, se ekonomski strokovnjaki bojijo Trumpovih agresivnih političnih poseganj, ki lahko vodijo v trgovinsko vojno.