Amy Coney Barrett je bila leta 2017 potrjena na položaj prizivne sodnice s tesno republikansko večino. Demokrati so ji nasprotovali zaradi njenega nasprotovanja pravici do splava in splošni konservativni sodniški filozofiji. V primeru napadov demokratov zaradi njenih stališč bodo republikanci po pričakovanjih trdili, da je deležna kritik, ker je globoko verna katoličanka. Obramba katoliške vere se jim lahko obrestuje v Pensilvaniji, kjer je veliko katolikov, a med njimi je tudi predsedniški kandidat demokratov Joe Biden, ki je bil rojen v Pensilvaniji.

Trump bo naslednico liberalne Ruth Bader Ginsburg, ki je pred tednom dni za rakom umrla stara 87 let, imenoval na posebni slovesnosti pred Belo hišo ob 17. uri po lokalnem času, senatni republikanci pa se pripravljajo na njeno bliskovito potrditev s tesno strankarsko večino, piše STA.

Posmrtne ostanke Bader Ginsburgove so v petek preselili z vrhovnega sodišča v kongresno palačo, pokopali pa jo bodo prihodnji teden v Arlingtonu. Gre za prvo žensko in prvo Judinjo, ki je po smrti ležala v kongresni palači.

Doslej izvedene ankete ugotavljajo, da je večina Američanov proti ravnanju Trumpa in republikancev glede imenovanja nove sodnice, in menijo, da bi moral naslednico Bader Ginsburgove imenovati tisti, ki bo dobil volitve.

Po anketi televizije ABC in Washington Posta jih tako meni 57 odstotkov. Celo republikancem naklonjena anketa Rassmussen ugotavlja tovrstno mnenje pri 51 odstotkih Američanov.

Bo Trump v primeru poraza na volitvah mirno zapustil Belo hišo?



Politični analitiki se bojijo, da se bodo letošnje volitve končale v zmešnjavi, kakršne še ni bilo, bojijo se tudi nasilja. Trump je v sredo in potem še v četrtek vztrajal, da morda ne bo sprejel izida volitev, kar je sprožilo ogorčenje.



Senatni republikanci so pohiteli z zagotavljanjem, da bo v primeru Trumpovega poraza potekala urejena tranzicija oblasti, nekateri Trumpovi zavezniki pa menijo, da se pač šali, da draži levico in medije. "Trump je pač Trump in ljudje mu nasedajo. Mediji vedno nasedejo," je dejal eden od direktorjev Trumpove kampanje leta 2016 Stuart Jolly.



V več kot 200-letni zgodovini ZDA se sicer doslej še ni zgodilo, da predsednik ne bi zagotovil mirnega sestopa z oblasti. "Predsednikova nepremišljena retorika lahko sproži nasilje skrajnežev. Vsi voditelji bi se morali zavedati, kako napet je sedanji čas. Morali bi biti zelo previdni," je dejala nekdanja Trumpova pomočnica ministra za domovinsko varnost Elizabeth Neumann.



Demokrati se pripravljajo, da bo Trump 3. novembra enostavno hitro razglasil zmago, še preden bodo preštete vse glasovnice. Na to računajo tudi družbeni mediji, kot sta Facebook in Twitter, ki napovedujeta blokado objav nepotrjenih rezultatov volitev.