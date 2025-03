Poudarki dneva:



16.00 Države G7 podprle predlog ZDA za prekinitev ognja v Ukrajini

15.31 Trump govoril s Putinom

14.16 Na Finskem dosmrtni zapor za Rusa zaradi vojnih zločinov v Ukrajini

13.15 Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade

11.30 Odposlanec ZDA se je v Moskvi sestal s Putinom

8.30 Putin s savdskim kronskim princem o rešitvah za vojno v Ukrajini

7.50 Države G7 si na srečanju v Kanadi prizadevajo za enotno stališče glede Ukrajine

Zunanji ministri skupine najrazvitejših držav G7 so na srečanju v kanadskem mestu Charlevoix danes dosegli enotno stališče glede podpore predlogu ZDA za prekinitev ognja med Ukrajino in Rusijo, je sporočila gostiteljica, kanadska zunanja ministrica Melanie Joly.

"Vsi zunanji ministri skupine G7 se strinjajo s predlogom ZDA o prekinitvi ognja, ki ga podpirajo Ukrajinci, sedaj pa preučujemo ruski odziv," je dejala gostiteljica in dodala, da je sedaj na vrsti Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V skupni izjavi so zapisali, da so ministri potrdili neomajno podporo Ukrajini pri branjenju njene ozemeljske integritete in posvarili Rusijo pred nadaljnjimi sankcijami, če ne sprejme predloga o prekinitvi ognja.

Kanadska zunanja ministrica je priznala, da so za njimi dolgi pogovori, a da jim je uspelo doseči enotnost skupine G7 glede različnih vprašanj, o katerih so razpravljali.

Enotnost skupine, ki jo sestavljajo Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Združeno kraljestvo in ZDA, je sicer močno omajala vrnitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo. Trump se je v zadnjem času zbližal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in vodi trgovinsko vojno proti doslej tesnim zaveznikom ZDA.

Ravno v torek je Ukrajina po pogovorih z ameriško delegacijo sprejela načrt Washingtona za 30-dnevno prekinitev ognja, ruski predsednik Putin pa je sporočil, da je načeloma pripravljen podpreti začasno premirje z Ukrajino, a da se je treba o nekaterih stvareh še pogovoriti.

Vodje diplomacij G7 so na srečanju na jugovzhodu Kanade razpravljali tudi o bližnjevzhodnem konfliktu in poslabšanju razmer v Siriji. Glede Gaze so v sklepni izjavi pozvali k trajnemu premirju in neoviranem dostopu humanitarne pomoči do enklave.

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da je po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. "Z ruskim predsednikom sva včeraj imela zelo dober in produktiven telefonski pogovor. Obstaja velika možnost, da se ta grozljiva in krvava vojna končno konča," je navedel.

Govorila naj bi tudi o ukrajinskih vojakih v regiji Kursku, pri čemer naj bi ruskega voditelja pozval, naj jim prizanese, saj naj bi jih ruska vojska obkolila. “To bi bil grozljiv pokol, kakršnega ni bilo od druge svetovne vojne,” je dodal.

Sodišče na Finskem je danes ruskega desničarskega skrajneža obsodilo na dosmrtni zapor zaradi vojnih zločinov, storjenih v vzhodni Ukrajini leta 2014. Obtožen je bil, da je kot vodja paravojaške milice s svojimi borci sodeloval pri umoru 22 ukrajinskih vojakov. Ukrajinsko generalno tožilstvo je sodbo finskega sodišča pozdravilo.

Okrožno sodišče v Helsinkih je na podlagi dokazov danes ugotovilo, da je bil Vojislav Torden kot poveljnik neonacistične paravojške skupine Rusič vpleten v štiri različne vojne zločine proti ukrajinskim vojakom med boji v Lugansku na vzhodu Ukrajine jeseni 2014.

Danes 38-letni Torden, ki so ga na Finskem pridržali julija 2023, je bil med drugim obsojen zaradi iznakaženja ranjenega ukrajinskega vojaka. Prav tako je bil spoznan za krivega, ker je posnel in na družbenih omrežjih širil ponižujoče fotografije mrtvega vojaka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tožilstvo je v štirih točkah obtožnice trdilo, da so pripadniki skupine Rusič 5. septembra 2014 napadli konvoj dveh vozil, v katerem so bili ukrajinski vojaki. Peto točko obtožnice je sodišče zavrglo. Tožilstvu po mnenju sodišča namreč ni uspelo dokazati, da je bila za zasedo odgovorna izključno samo skupina Rusič, saj so bile na kraju dogodka navzoče tudi druge oborožene skupine.

Po poročanju finske televizije Yle je Torden na sodišču zanikal zločine, njegov odvetnik pa je napovedal pritožbo. Kot ob tem navaja televizija, je to prvi primer, v katerem je finsko sodišče nekoga obsodilo za vojne zločine v Ukrajini.

Urad ukrajinskega generalnega tožilca je pozdravil odločitev sodišča. "Ta primer pomeni ključni korak v boju proti nekaznovanosti storilcev hudih kršitev mednarodnega humanitarnega prava," so zapisali v izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih.

Rusija je ponoči proti Ukrajini izstrelila 27 brezpilotnikov, pri čemer so jih 16 sestrelile ukrajinske sile. Iz ruskega obrambnega ministrstva pa so sporočili, da so ponoči prestregli 28 ukrajinskih dronov, od tega štiri nad Moskvo.

Ukrajinske sile so uspele ponoči sestreliti 16 brezpilotnih letalnikov, preostalih devet pa po navedbah ukrajinskih letalskih sil ni doseglo svojega cilja. Iz Harkova sicer poročajo o več ranjenih, potem ko je na odprto območje padel dron.

Ukrajina pa je ponoči izvedla napade na energetsko infrastrukturo in skladišče raket v Rusiji, je danes sporočil varnostni vir v Ukrajini. Med drugim so zadeli tarče v regiji Tambov in Saratov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ruskih oblasti je bila tarča ukrajinskih napadov rafinerija v regiji Krasnodar. Po napadu je zagorel rezervoar z nafto, o ranjenih ali mrtvih pa zaenkrat ne poročajo.

V ruski regiji Kursk medtem ruska vojska poroča o novih napredkih, saj ji je po lastnih navedbah uspelo prevzeti nazaj nadzor še nad eno od vasi v bližini Sudže.

Ukrajinske sile so avgusta lani sprožile ofenzivo in prevzele nadzor nad deli ozemlja v ruski regiji Kursk v upanju, da bi lahko Kijev s tem izboljšal svoj položaj v morebitnih pogajanjih za končanje vojne. Ukrajina sicer zadnjih nekaj tednov izgublja nadzor nad ozemljem v regiji.

Ko bo Witkoff predal predsedniku ZDA Donalu Trumpu vse informacije, bodo določili termin za pogovor med Trumpom in Putinom, je danes povedal govorec Kremlja Dmitrij Peskov.

"Obstajajo razlogi za previden optimizem," je dodal. Obe strani tudi delita razumevanje, da so nujni pogovori, je še pojasnil.

Putin je v četrtek sicer izrazil načelno podporo začasni prekinitvi ognja, kar je v torek podprla Ukrajina. A je dodal, da se bodo o predlogu morali še pogajati z ameriškimi sogovorniki. Bil je še mnenja, da mora prekinitev sovražnosti voditi k dolgotrajnemu miru in odpravi temeljnih vzrokov krize.

Ruski predsednik Vladimir Putin se je po telefonu pogovarjal s savdskim kronskim princem Mohamedom bin Salmanom, so danes sporočili iz Kremlja. Razpravljala sta predvsem o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Salman je ob tem zagotovil, da Savdska Arabija podpira vse pobude za politično rešitev konflikta v Ukrajini.

Putin je kronskemu princu povedal, da ceni posredniška prizadevanja Savdske Arabije, ki je do zdaj na temo vojne v Ukrajini gostila ločeni srečanji med ameriško in rusko ter ameriško in ukrajinsko delegacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Salman je medtem poudaril, da Savdska Arabija podpira vse pobude za politično rešitev konflikta v Ukrajini. Voditelja sta razpravljala tudi o dvostranskem sodelovanju med državama in njegovem pomenu za stabilnost svetovnega naftnega trga, je še sporočil Kremelj.

Putin in Salman sta po poročanju AFP pogovor opravila kmalu po tem, ko je ruski predsednik v četrtek dejal, da je načeloma pripravljen podpreti začasno prekinitev ognja z Ukrajino, a da obstajajo nianse, o katerih se morajo še pogovoriti z ameriškimi sogovorniki, tudi s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Ta je izjavo Putina označil za obetavno, v Ukrajini pa so do nje kritični.

Omenjeni predlog o 30-dnevni prekinitvi ognja med Ukrajino in Rusijo je državni sekretar ZDA Marco Rubio predstavil na srečanju v Savdski Arabiji z ukrajinsko delegacijo, ki ga je tudi sprejela.

Zunanji ministri skupine najrazvitejših držav G7 na srečanju v kanadskem mestu Charlevoix, ki se je začelo v četrtek, skušajo doseči enotno stališče glede Ukrajine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Enotnost skupine, ki jo sestavljajo Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Združeno kraljestvo in ZDA, je močno omajala vrnitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo. Trump se je v zadnjem času zbližal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in vodi trgovinsko vojno proti do zdaj tesnim zaveznikom ZDA, poroča STA.

Tiskovni predstavnik japonskega zunanjega ministrstva Toshihiro Kitamura je izrazil upanje, da bo skupina G7 dosegla izjavo o enotnosti glede Ukrajine. "Če tega ne bomo storili, bo to koristilo le državam, kot sta Kitajska in Rusija," je dejal.

Diplomatski vir je za agencijo AFP ocenil, da je do dogovora še daleč. "Vsi opazujejo drug drugega, vsi vztrajajo pri svojih stališčih, vendar ne prehajajo v ofenzivo," je dejal.

Ministri skupine G7 se sestajajo v času, ko si ZDA intenzivno prizadevajo za prekinitev ognja v Ukrajini. Načrt Washingtona za 30-dnevno prekinitev ognja je Ukrajina pripravljena sprejeti, ruski predsednik Putin pa je sporočil, da je načeloma pripravljen podpreti začasno premirje z Ukrajino, a da obstajajo "nianse", o katerih se je treba še pogovoriti.

Vodje diplomacij G7 so na srečanju na jugovzhodu Kanade razpravljali tudi o bližnjevzhodnem konfliktu in poslabšanju razmer v Siriji. Vse razprave so se po poročanju AFP zapletle zaradi napetosti med ZDA in preostalimi članicami skupine, zlasti zaradi trgovinske vojne, ki jo je sprožil Trump. Trgovinska vojna je tudi ena od tem srečanja.

Še pred začetkom zasedanja sta se v Charlevoixu v četrtek sešla kanadska ministrica Joly in ameriški državni sekretar Marco Rubio. Kanada je v zadnjih tednih tarča Trumpovih trgovinskih in diplomatskih groženj. V sredo so začele veljati 25-odstotne ameriške carine na uvoz jekla in aluminija z vsega sveta, Trump pa je v torek sprva severni sosedi zagrozil s podvojitvijo carin, nato pa te načrte opustil. Večkrat je tudi dejal, da bo Kanada postala 51. ameriška zvezna država, kar so v Ottawi zmeraj odločno zavrnili.