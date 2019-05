Tragedija v Zürichu: po zajetju talcev umrli trije ljudje

Zürich je danes zjutraj pretresla tragedija, ko je 60-letni moški v enem od stanovanj za talki vzel dve ženski. Po približno treh urah pogajanj s policijo se je moški hotel predati, a so nato v stanovanju odjeknili streli. Policija je vanj vdrla in našla tri ustreljene osebe, ki so kasneje podlegle strelnim ranam.

Na kraju dogodka trenutno še vedno poteka preiskava, zato vse podrobnosti še niso znane. Policija je sporočila, da je malo po peti uri zjutraj moški v enem od stanovanj v Zürichu za talki vzel 34 in 38 let stari ženski. Kmalu zatem je na prizorišče prihitela policija s specialnimi enotami.

Moški sporočil, da se bo predal, nato pa so v stanovanju odjeknili streli

Po približno treh urah pogajanj, ko je moški med drugim grozil, da bo ženski ustrelil, je 60-letnik sporočil, da se bo predal. Kmalu zatem so odjeknili streli. Posebna enota policije je vdrla v stanovanje ter našla huje ranjenega moškega in ženski. Čeprav so jih oživljali, so vsi trije podlegli ranam.

Policija je na prizorišču našla tudi strelno orožje. Možje v modrem za zdaj niso potrdili, ali je mrtvi moški ugrabitelj. Policisti še vedno preiskujejo okoliščine dejanja, domnevajo pa, da v dogodek ni bil vpleten nihče drug.