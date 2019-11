Thunbergova zaradi selitve podnebne konference išče prevoz čez Atlantik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg zaradi selitve podnebne konference Združenih narodov iz Čila v španski Madrid išče prevoz čez Atlantik. "Izkazalo se je, da sem pol sveta prepotovala v napačni smeri," je 16-letnica zapisala na družbenem omrežju Twitter in dodala, da mora novembra najti možnost za prečkanje Atlantika ter da bo hvaležna tistemu, ki bi ji pomagal.

Letošnja podnebna konferenca Združenih narodov (ZN) bi morala biti v Čilu, a je tamkajšnji predsednik Sebastian Pinera v sredo sporočil, da je zaradi protestov v državi ne bodo gostili. Španski premier Pedro Sanchez je v četrtek ponudil, da bi konferenco od 2. do 13. decembra lahko gostila španska prestolnica, kar je Okvirna konvencija ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC) danes sprejela.

Thunbergova ne želi leteti z letali, ker ta močno obremenjujejo okolje

Greta Thunberg ne želi leteti z letali, ker ta z izpusti ogljikovega dioksida močno obremenjujejo okolje. Podnebna aktivistka je zato avgusta preplula Atlantik na plovilu, opremljenem s sončnimi celicami in podvodnimi turbinami, ki omogočajo potovanje čez ocean brez ogljičnega odtisa, da se je lahko udeležila podnebnih protestov in podnebnega vrha ZN v New Yorku 23. septembra.

Ustanoviteljica protestnega gibanja Petki za prihodnost je obiskala tudi Kanado in Mehiko, decembra pa se je nameravala udeležiti okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah v čilski prestolnici Santiago de Chile, ki pa bo po novem v Madridu.