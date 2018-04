Theresa May z Angelo Merkel in Macronom o prihodnosti iranskega jedrskega sporazuma

Britanska premierka Theresa May je danes ločeno po telefonu govorila z nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Tema pogovorov je bila prihodnost iranskega jedrskega sporazuma, katerega usoda je pod vprašajem, saj ameriški predsednik Donald Trump grozi, da se mu bo odpovedal.

Kot so sporočili z Downing Streeta, so voditelji evropskih držav govorili o pomenu iranskega jedrskega sporazuma, ki je po njihovem mnenju najboljši način za nevtraliziranje grožnje jedrsko oboroženega Irana.

Strinjali so se, da njihova prioriteta ostaja preprečiti Iranu, da bi razvil jedrsko orožje. Zavezali so se tudi, da bodo še naprej tesno sodelovali drug z drugim in z ZDA, kako se lotiti vrste izzivov, ki jih predstavlja Iran.

Theresa May, Angela Merkel in Emmanuel Macron so tudi obljubili, da se bodo lotili vprašanj, ki niso zajeta v jedrski sporazum, kot so balistične rakete, kaj narediti po izteku dogovora in vloga Irana v regionalnih konfliktih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trump, ki se je minuli teden srečal z Macronom in Merklovo ni z ničimer nakazal, da bo za EU podaljšal izjemo glede carin na uvoz jekla in aluminija. Foto: Reuters

Govor tudi o vprašanju ameriških carin

Voditelji treh največjih gospodarstev v Evropski uniji so govorili tudi o vprašanju ameriških carin na jeklo in aluminij. Strinjali so se, da se je treba pripraviti na ameriške ukrepe. "EU mora biti pripravljena na odziv, če bo potrebno, učinkovito in hitro," so po telefonskih pogovorih sporočili iz urada francoskega predsednika.

ZDA bodo v torek predvidoma uvedle carine na uvoz jekla in aluminija iz EU. Glavni trgovinski parterji, med njimi EU, so pozivali Belo hišo, naj jih izvzame iz tega ukrepa. Trump se je minuli teden srečal z Macronom in Merklovo, vendar ni z ničimer nakazal, da bo za unijo podaljšal izjemo.

Macron, Merklova in Mayeva so izrazili upanje, da ZDA ne bodo sprejele ukrepov, ki bodo v nasprotju s čezatlantskimi interesi, so še sporočil iz Elizejske palače.