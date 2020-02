Teorija zarote: kako so dolarji potovali do Trumpa

Libanonski poslovnež Ahmad Khawaja - Andy je v intervjuju za časnik The Spectator povedal, da so veljaki Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov nezakonito financirali Trumpovo predvolilno kampanjo leta 2016. Zaradi tega, kar ve, so mu po njegovih besedah uničili podjetje, z obtožbami o njegovi vlogi v financiranju kampanje Hillary Clinton pa ga poskušajo utišati.

Po besedah Khawaje naj bi Savdska Arabija in ZAE nezakonito finančno pomagali Trumpovi predsedniški kampanji leta 2016. V zameno za pomoč naj bi se ameriški predsednik zavezal k odstopu od jedrskega sporazuma z Iranom. Financiranje kampanje naj bi bilo po obtožbah zelo domiselno, saj naj bi Združeni arabski emirati s pomočjo ukradenih identitet in darilnih kartic v vrednosti manj kot 200 dolarjev napajali Trumpov tabor. Tako majhni zneski so bili darovani zato, ker takšnih vrednosti ni treba prijaviti ameriški zvezni volilni komisiji.

Khawaja, ustanovitelj podjetja Allied Wallet (nekakšna spletna denarnica), je sicer znan poslovnež, ki prijateljuje s svetovno elito. S prodajo svojih storitev spletnega plačevanja posredniku Georgeu Naderju, ki je tehnologijo nato posredoval Savdki Arabiji in Združenim arabskim emiratom, naj bi osebno poskrbel za pretok več sto milijonov dolarjev na račun republikanskega predvolilnega tabora.

Vpleteni zaenkrat brez komentarjev

Vsi domnevni udeleženci v poslu, ki jih je Khawaja imenoval, so to zanikali ali zadeve niso hoteli komentirati, tudi Naderjev odvetnik. Khawaja je še povedal, da je poskušal spodbuditi FBI k preiskavi, vendar neuspešno. Govoril je z NSA, kongresniki, senatorji in nekdanjimi generali, a zaman.

"Zaj... so me. Najprej so mi uničili podjetje, zdaj pa so se spravili še name."

Kljub pomanjkanju dokazov, bi preiskava bila smotrna

Septembra 2016 naj bi George Nader Khawaji povedal, zakaj potrebuje tehnologijo njegovega podjetja. Iz Abu Dabija so želeli izvajati elektronske mikrotransakcije na donacijske spletne strani. Želel je, da mu Khawaja pokaže, kako je to mogoče storiti. Khawaja si pogovora ni zapisal ali ga snemal, vse, kar je povedal, so spomini na njegov dialog z Naderjem. Dejstvo je, da njegove besede za zdaj ostajajo le besede, sa nima nikakršnih dokazov. Še več, tudi sam je obtožen nezakonitega financiranja kampanje Hillary Clinton na istih volitvah, trenutno pa je na begu pred oblastmi.