Tako je bila ponoči videti redka "super krvava luna" #video

V državah Južne Amerike, vzhodnem delu Severne Amerike, večjem delu Atlantskega oceana in jugovzhodnem delu Tihega oceana so danes zjutraj uživali v redkem naravnem pojavu, poroča BBC. Istočasno sta se namreč dogodila dva naravna pojava in ustvarila redko super krvavo luno. Kaj to pravzaprav pomeni?

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

O super luni govorimo, ko je luna najbližje zemlji in je posledično videti večja. "Krvava luna" pa je fenomen, ko v času popolnega luninega mrka (Zemlja se nahaja med soncem in luno in zakrije luno pred sončnimi žarki) sončni žarki sicer dosežejo luno, vendar na poti potujejo skozi Zemljino atmosfero. Pri tem pa se večina modre svetlobe v sončnih žarkih zaradi kisika in ozona v ozračju razprši, ostanejo pa večinoma odtenki rdeče barve. Od tod ime krvava luna.

Intenzivnost rdeče barve je sicer odvisna od različnih dejavnikov, tudi od temperature in vlage v atmosferi.