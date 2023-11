Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravniki opozarjajo, da se v bolnišnici kopičijo trupla, ki trohnijo, in da od Izraela še niso dobili dovoljenja, da bi jih odnesli iz bolnišnice in pokopali.

Zdravniki opozarjajo, da se v bolnišnici kopičijo trupla, ki trohnijo, in da od Izraela še niso dobili dovoljenja, da bi jih odnesli iz bolnišnice in pokopali. Foto: Reuters

V Gazi se vse bolj zaostrujejo razmere v dveh največjih bolnišnicah Al Šifa in Al Quds, kamor se je zateklo na stotine ljudi, ki so izgubili svoje domove. Obe bolnišnici sta zaradi pomanjkanja električne energije in goriva prenehali delovati. Po poročanju medijev naj bi bila izraelska vojska pred vrati bolnišnice Al Šifa, pod katero naj bi se po njihovih navedbah skrivali pripadniki Hamasa.

Poudarki dneva:



9.08 Predsednik Indonezije pozval ZDA, naj storijo več za Gazo

8.23 Svetovna zdravstvena organizacija: Največja bolnišnica postaja pokopališče

9.08 Predsednik Indonezije pozval ZDA, naj storijo več za Gazo​​​​​​​

Predsednik Indonezije Joko Widodo je v ponedeljek v Beli hiši predsednika ZDA Joeja Bidna javno pozval, naj ZDA pomagajo končati "grozodejstva v Gazi". Zavzel se je tudi za takojšnjo prekinitev ognja v palestinski enklavi, dogajanje v kateri je zasenčilo druge teme bilateralnega srečanja, namenjenega izboljšanju odnosov med državama.

"Indonezija poziva ZDA, naj storijo več za zaustavitev grozodejstev v Gazi. Prekinitev ognja je nujna za dobrobit človeštva," je dejal predsednik največje muslimanske države na svetu, ki se bo skupaj z Bidnom ta teden v San Franciscu udeležil vrha držav članic Azijsko-pacifiškega foruma o gospodarskem sodelovanju (Apec).

Widodo je že v nedeljo izjavil, da Bidnu prinaša odločno sporočilo z vrha arabskih in muslimanskih voditeljev v Rijadu, kjer so obsodili dejanja Izraela in zahtevali prekinitev ognja. Dejal je tudi, da Bidnu prinaša sporočilo palestinskega premierja Mahmuda Abasa.

8.23 Svetovna zdravstvena organizacija: Največja bolnišnica postaja pokopališče

Bolnišnica Al Šifra je že dneve na frontni črti silovitih spopadov med izraelsko vojsko in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Ker je zaradi izraelske blokade območja ostala skoraj brez goriva in zato nima elektrike, ne more več oskrbovati bolnikov, je že v ponedeljek sporočil WHO, ki je pred tem opozoril, da ne deluje več kot bolnišnica.

Zato so ogrožena življenja bolnikov, tudi nedonošenčkov, ki so jih morali vzeti iz nedelujočih inkubatorjev. Direktor bolnišnice Mohamed Abu Selmia je danes za BBC povedal, da je v bolnišnici v preteklih dneh umrlo 32 ljudi, med njimi trije nedonošenčki in sedem ljudi zaradi pomanjkanja kisika. Opozoril je, da bi v prihodnjih dneh lahko umrlo tudi več pacientov, ki potrebujejo dializo, saj ne delujejo dializni aparati. V bolnišnici je 600 bolnikov, skupaj z razseljenimi osebami pa več kot 2.300 ljudi.

Stray dogs eating bodies of dead Gazans in Al-Shifa Hospital https://t.co/Zxod5ISqD2 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) November 13, 2023

Zdravniki opozarjajo, da se v bolnišnici kopičijo trupla, ki trohnijo, in da od Izraela še niso dobili dovoljenja, da bi jih odnesli iz bolnišnice in pokopali. Zaradi tega so se na območju bolnišnice pojavili psi, ki sedaj jedo trupla.

Izrael medtem vztraja, da Hamas mrežo predorov pod bolnišnico uporablja za svoje poveljstvo, kar zanikajo tako v bolnišnici kot tudi Hamas. To je v ponedeljek znova zatrdil svetovalec izraelskega premierja Mark Regev, ki je Hamas obtožil, da je bolnišnico spremenil v vojno območje. Za britanski BBC je dejal, da so pod bolnišnico namerno zgradili vojaško infrastrukturo in da "dojenčke uporabljajo kot ščit za svoj vojaški stroj".

Tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari pa je Hamas obtožil, da pediatrično bolnišnico Rantisi v mestu Gaza uporablja za skladišče orožja. V dokaz je novinarjem v ponedeljek zvečer pokazal fotografijo kleti, ki naj bi jo uporabljali za orožarno. Pokazal je tudi fotografijo prostora s kosom vrvi ob stolu, kar naj bi bil dokaz, da so tu zadrževali talce, poroča BBC.

Vlada v Gazi, ki jo vodi Hamas, je v ponedeljek sporočila, da je bilo od 7. oktobra v izraelskem obstreljevanju palestinske enklave ubitih 11.240 Palestincev, med njimi 4.630 otrok in 3.130 žensk. Ranjenih je 29 tisoč ljudi. Pred tem je Hamas 7. oktobra v napadu na Izrael ubil 1.200 ljudi in jih za talce zajel okoli 240.

Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je v ponedeljek opozorila, da bodo morali svoje humanitarne operacije na območju Gaze končati v 48 urah, če na območje ne bo prispela pomoč v gorivu.