Svet kljub epidemiji drvi v katastrofo

Kljub pandemiji covid-19, ki je letos zmanjšala emisije toplogrednih plinov, svet ostaja na poti segrevanja ozračja za več kot tri stopinje Celzija do konca stoletja, so opozorili Združeni narodi. V poročilu okoljskega programa za leto 2020 so zapisali, da bo imel sedemodstotni padec izpustov ogljika zanemarljiv vpliv brez večjih ukrepov.

V danes objavljenem poročilu je okoljski program Združenih narodov (Unep) pozval k hitrejšemu opuščanju rabe fosilnih goriv. Da bi dosegli želeno "zeleno okrevanje" po pandemiji, bi morali do leta 2030 izpuste zmanjšati za 25 odstotkov. S tem bi storili korak k doseganju dogovorjenega v pariškem sporazumu, povzema STA.

Bo leto 2020 najtoplejše?

Svet se že zdaj spopada s pogostimi sušami, divjimi požari in super nevihtami zaradi segrevanja ozračja. "Leto 2020 je na poti, da postane najtoplejše leto do zdaj," je opozorila izvršna direktorica programa Inger Andersen. Z usmerjenim in premišljenim ukrepanjem po pandemiji bi lahko po njenih besedah pomembno vplivali na zmanjšanje toplogrednih plinov in upočasnjevanje podnebnih sprememb, še navaja STA.

Bojijo se, da bodo emisije prihodnje leto ponovno narasle

Že lani so strokovnjaki opozorili, da bi morale emisije, če bi želel svet doseči v Parizu dogovorjen cilj omejitve segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija, letno upasti za 7,6 odstotka do leta 2030. Čeprav so emisije letos upadle, pa je to posledica obsežne ustavitve industrije in manjšega števila potovanj. Strokovnjaki se bojijo, da bodo emisije prihodnje leto z okrevanjem gospodarstva znova narasle, zato pozivajo k večji uporabi obnovljivih virov energije in finančnim spodbudam zelenih tehnologij, povzema STA.

Odstotek najbogatejših ustvari dvakrat več izpustov kot 50 odstotkov najrevnejših

Poročilo je pokazalo še, da najbogatejši en odstotek ljudi ustvari dvakrat več izpustov kot 50 odstotkov najrevnejših, zato jih okoljsko poročilo poziva, da svoj ogljični odtis zmanjšajo za 30 odstotkov, še navaja STA.