Strelski pohod na šolarje. Ubila najmanj osem otrok. 17-letnika prijeli, drugi strelec zadržuje talce.

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

"Ubitih je bilo osem šolarjev in učitelji," so bile prve informacije očividca, poročajo tuji mediji.

JUST IN - Mass shooting in a school in Kazan, Russia. At least 13 dead, 12 hospitalized. One suspect detained. Another one holds several people hostage.pic.twitter.com/yiGlmOXlVn — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021

Strelski pohod v srednji šoli se je zgodil v osrednjem ruskem mestu Kazan. Policija naj bi enega od napadalcev pridržala, šlo naj bi za 17-letnika. Drugi strelec bi bil lahko še v poslopju, neuradno pa zadržuje večje število talcev.

Na območju streljanja je več kot 20 reševalnih vozil. V bolnišnico so že prepeljali 12 otrok in eno odraslo osebo. Napadalca naj bi med napadom na šoli uporabila tudi razstrelivo, s terena poročajo tuje televizije.