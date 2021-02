Španija: protesti v podporo zaprtemu raperju ne pojenjajo

V nekaj mestih v Španiji so v nedeljo že šesti večer zapored potekali protesti v podporo zaprtemu raperju Pablu Haselu. Tokrat se je zbralo manj ljudi, protesti pa so bili tudi manj nasilni v primerjavi s predhodnimi dnevi.

Po oceni španskih medijev se je v Barceloni protesta skupno udeležilo okoli tisoč ljudi, medtem ko jih je bilo v soboto denimo najmanj šest tisoč. Manjša protesta sta v nedeljo potekala tudi v Gironi in Bilbau. V Barceloni so se protestniki ob vzklikih Svoboda za Pabla Hasela zbrali pred glavno železniško postajo, nato pa se odpravili proti središču mesta. Nekateri so nato na osrednji aveniji Rambla postavljali barikade.

Raper moral v zapor, ker je žalil policijo in spodbujal nasilje

Skupina zamaskiranih protestnikov je policiste, ki so varovali sedež policije v mestu, tudi obmetavala s steklenicami, petardami in drugimi predmeti. Najmanj pet ljudi so prijeli, ker so razbili izložbena okna trgovine z oblačili, je prek Twitterja sporočila policija. Od začetka protestov v torek je bilo v katalonski prestolnici in nekaj drugih mestih pridržanih že skupno več kot sto ljudi, od tega 32 mladoletnih. V soboto so na mondeni aveniji Passeig de Gracia zbrani razbijali izložbe in plenili po trgovinah.

Poškodbe je do zdaj utrpelo nekaj več kot 80 ljudi, tako protestnikov kot policistov. V torek je ženska, ki jo je zadel gumijasti naboj, izgubila oko. Protesti so se začeli v torek zvečer v Kataloniji nekaj ur po tistem, ko je moral katalonski glasbenik v zapor, ker je na Twitterju in v svojih besedilih žalil policijo in monarhijo ter spodbujal nasilje. 32-letnik je bil obsojen na devet mesecev zaporne kazni.