Ženi Izetbegovića odvzeli naziv profesorice

Senat Univerze v Sarajevu je Sebiji Izetbegović, vplivni ženi vodje največje bošnjaške stranke v Bosni in Hercegovini Bakirja Izetbegovića, po odvzemu magistrskega naziva v sredo odvzel še naziv redne profesorice na sarajevski medicinski fakulteti. Ostaja pa generalna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra v Sarajevu.

Senat univerze je Sebiji Izetbegović magistrski naziv odvzel v začetku meseca. Odvzeli so ji ga, potem ko so ugotovili, da ni verodostojnih dokazov, da je na magistrskem študiju na medicinski fakulteti v Zagrebu, kamor se je vpisala leta 1993, opravila vse potrebne izpite, ki bi ji omogočili nadaljnji študij na medicinski fakulteti v Sarajevu, kamor se je vpisala kasneje na podlagi domnevno opravljenih izpitov.

Zaradi odvzema magistrskega naziva ji je nato senat univerze v sredo odvzel še naziv redne profesorice na sarajevski medicinski fakulteti, kjer je od leta 2014 predavala ginekologijo. Senat se je za to odločil, ker brez magisterija ni mogla opraviti niti doktorata. To pomeni, da ne izpolnjuje pogojev za mesto redne profesorice, je po seji senata pojasnil rektor univerze Rifat Škrijelj, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Dodal je, da bodo o veljavnosti doktorata razpravljali posebej.

O zakonitosti vodenja Univerzitetnega kliničnega centra v Sarajevu pa odloča ta, še navaja Hina.

Ob zdravniški karieri je sicer Izetbegovićeva dejavna tudi v politiki. Od lani je poslanka moževe Stranke demokratske akcije (SDA) v skupščini sarajevskega kantona.

Ena najbolj vplivnih osebnosti v zdravstvenem sistemu BiH

Izetbegovićeva, doktorica ginekologije, ki je ena najbolj vplivnih osebnosti v zdravstvenem sistemu BiH, je v preteklosti že napovedala, da odločitve senata ne bo sprejela in da bo tožila rektorja univerze in vse člane senata, ki so glasovali za odvzem njenega magistrskega naziva.

Z možem sta prepričana, da gre za političen pritisk. Bakir Izetbegović celo meni, da gre za zaroto, ki jo vodijo iz Zagreba s ciljem sprejema novega volilnega zakona v BiH, ki ne bi bil v skladu z zahtevami SDA.

Prvi dvomi o verodostojnosti akademskih nazivov Sebije Izetbegović so se sicer v javnosti začeli pojavljati maja 2021. Da je študirala na obeh omenjenih univerzah, sicer ni sporno, ni pa dokazov, da je študij tudi končala.