Slovenki nov mandat na čelu evropske agencije za azil

"Počaščena sem, da je upravni odbor Agencije EU za azil soglasno podprl podaljšanje mojega mandata kot izvršne direktorice za nadaljnjih pet let," je na družbenem omrežju X zapisala Gregorijeva.

V odzivu za STA je zapisala, da so prednostne naloge jasno določene z mandatom agencije. "Treba bo nadaljevati operativno podporo v državah članicah, ki so pod največjim migracijskim pritiskom, tako na področju azilnih postopkov kot tudi na področju sprejema prosilcev za azil," je pojasnila.

Migracijski pakt je v fazi potrjevanja

EUAA pa bo po besedah izvršne direktorice v prihodnje veliko pozornosti namenila tudi pripravam na implementacijo pakta EU o migracijah in azilu, pri čemer bo imela eno ključnih vlog.

Migracijski pakt, o katerem sta se Evropski parlament in Svet EU dogovorila decembra lani, je sicer v sklepni fazi potrjevanja. Njegov namen je celovito urediti upravljanje migracij v EU. Po navedbah Bruslja med drugim prinaša varnejše zunanje meje EU, hitrejše in učinkovitejše azilne postopke in postopke vračanja ter pravičnejši sistem solidarnosti med državami članicami.

Nekdanja generalna direktorica na slovenskem notranjem ministrstvu agencijo oziroma nekdanji Evropski podporni azilni urad (EASO) s sedežem na Malti vodi od junija 2019, aktivno pa je v njej sodelovala že pred tem. Od leta 2015 je članica upravnega odbora, v katerem so poleg izvršnega direktorja oziroma direktorice še predstavniki držav članic EU, Evropske komisije in Združenih narodov.

Leta 2022 sta bila agencija in njena izvršna direktorica deležna očitkov zaposlenih, da agencija ne upošteva načel zakonitosti in nepristranskosti. Gregorijevi so očitali tudi napake v socialnem dialogu in v zvezi s spoštovanjem sindikalnih svoboščin. Na agenciji so obtožbe zanikali.

Evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf) je konec leta 2022 sprožil preiskavo teh obtožb. Kot je danes za STA zapisala Gregorijeva, agencija ni prejela nobenih novih oziroma dodatnih informacij glede preiskave.