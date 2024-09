Slovenec na Hrvaškem do smrti povozil pešca

V soboto zvečer je v tragični prometni nesreči umrl pešec, poročajo hrvaški mediji. Prometna nesreča se je zgodila v Dubrovniku pri Velikem Trgovišću, so sporočili krapinsko-zagorski policisti.

Voznik, mediji poročajo, da gre za 40-letnega državljana Slovenije, je z veliko hitrostjo pripeljal v ovinek in zbil dva pešca, ki sta hodila drug za drugim. V koloni se je sicer gibalo več ljudi, voznik pa je najprej zbil enega pešca, ki se je lažje poškodoval, nato pa zapeljal še v drugega, ki ga je vrglo v ograjo. Umrl je na kraju nesreče.

Voznik se na kraju nesreče ni ustavil, da bi nudil pomoč, ampak je pobegnil, vendar so ga našli v bližini in mu odvzeli prostost. Policisti so še sporočili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola.