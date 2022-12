Slovaški parlament izglasoval nezaupnico vladi

Slovaški poslanci so danes izglasovali nezaupnico centristični manjšinski vladi premiera Eduarda Hegerja, ki jo je vložila nekdanja koalicijska partnerica neoliberalna stranka Svoboda in solidarnost (SaS), poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za nezaupnico je glasovalo 78 od 150 poslancev, do nje pa je prišlo tri mesece po tem, ko je vladajoča koalicija z odstopom ministrov iz vrst stranke SaS izgubila svojo parlamentarno večino.

Predsednik stranke SaS Richard Sulik je na novinarski konferenci dejal, da bo njegova stranka podprla rekonstrukcijo vlade in hkrati izpostavil, da še posebej nasprotuje temu, da finančni minister Igor Matovič ostane v vladi. Matovič je sicer danes že ponudil svoj odstop, da bi se izognil glasovanju o nezaupnici, vendar je stranka SaS njegovo ponudbo zavrnila.

Liberalci so že na začetku poletja postavili ultimat finančnemu ministru Matoviču in voditelju največje vladne stranke Olano, naj do konca avgusta odstopi, ali pa bodo zapustili koalicijo.

Ultimat je sledil sporu glede 1,2 milijarde evrov vrednega svežnja, ki naj bi državljanom pomagal pri naraščajočih stroških. Sveženj je predlagal Matovič, v parlamentu pa je bil sprejet s pomočjo skrajno desnih poslancev in po skrajšanem postopku.

Zaradi nestrinjanja so 5. septembra odstopili zunanji minister Ivan Korčok, minister za izobraževanje Branislav Gröhling in ministrica za pravosodje Maria Kolikova in s tem sledili ministru za gospodarstvo in predsedujočemu stranki SaS Suliku, ki se je umaknil s položaja konec avgusta.

Sulik je takrat Matoviča celo obtožil "posiljevanja zakonodajnega postopka" in "sodelovanja s fašisti", kmalu za tem pa je sledil omenjeni ultimat in poznejši odstop.

Vseeno pa glasovanje o nezaupnici ne pomeni nujno, da bo treba izvesti predčasne volitve. V skladu z ustavo lahko Slovaško še naprej vodi sedanja vlada, dokler predsednik ne imenuje nove skupine ministrov. Slovaška predsednica Zuzana Čaputova se lahko sedaj odloči, ali bo imenovala začasno vlado ali pa bo Hegerja ponovno imenovala za predsednika vlade.